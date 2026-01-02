कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता

Nushrratt Bharuccha Controversy : बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा लगातार विवादों में फंसती नजर आ रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस नए साल 2026 (New Year 2026) की शुरुआत होने से पहले उज्जैन, मध्यप्रदेश के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंची थीं. इस दौरान का वीडियो उनका सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस की भक्ति पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि “नुसरत भरूचा का वहां जाना ‘घोर पाप’ है.“