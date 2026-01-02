  • Home>
  • Gallery»
  • कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता

कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता

Nushrratt Bharuccha Controversy : बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा लगातार विवादों में फंसती नजर आ रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस नए साल 2026 (New Year 2026) की शुरुआत होने से पहले उज्जैन, मध्यप्रदेश के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंची थीं. इस दौरान का वीडियो उनका सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस की भक्ति पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि नुसरत भरूचा का वहां जाना ‘घोर पाप’ है.

 


By: Preeti Rajput | Published: January 2, 2026 8:35:03 AM IST

Follow us on
Google News
कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery
1/6

महाकाल के दर्शन करने पहुंची नुसरत भरूचा

दरअसल, नुसरत भरूचा महाकाल में सुबह 4 बजे की भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहुंची थीं. पूजा खत्म होने के बाद नुसरत को वहां के पुजारियों ने शॉल से भी सम्मानित किया. मुस्लिम धर्म और धार्मिक सहिष्णुता की वजह से नुसरत का महाकाल मंदिर विवाद का कारण बन चुका है.

You Might Be Interested In
कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery
2/6

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जताई आपत्ति

नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने इसे शरीयत के खिलाफ "गुनाह-ए-अजीम" बताया और नुसरत से तौबा करने, इस्तिगफार पढ़ने तथा कलमा पढ़ने की सलाह दी.

कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery
3/6

बाबा महाकाल के दर्शन करना इस्लाम में हराम

मौलाना ने कहा कि मूर्ति पूजा या अन्य धर्म की रस्मों में शामिल होना इस्लाम में हराम है. इस विवाद ने धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आस्था पर बहस छेड़ दी. कुछ लोगों ने नुसरत का समर्थन किया, तो कुछ ने आलोचना. नुसरत ने पहले भी कहा है कि वे सभी धर्मों में आस्था रखती हैं और मंदिर-मस्जिद दोनों जाती हैं.

You Might Be Interested In
कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery
4/6

इजरायल हमास हमले के दौरान इजरायल में फंसना

नुसरत इजरायल में हाइफा फिल्म फेस्टिवल में थीं, जब हमास ने हमला किया. वे बेसमेंट में छिपीं और सुरक्षित भारत लौटीं. बाद में 2024 में "All Eyes on Rafah" पोस्ट करने पर उन्हें पाखंडी कहा गया, क्योंकि वे इजरायल से सुरक्षित निकलने पर इजरायल और भारत सरकार को धन्यवाद दे चुकी थीं.

कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery
5/6

फिल्म 'जन्हित में जारी' में कंडोम सेल्सगर्ल का रोल

फिल्म के पोस्टर शेयर करने पर उन्हें सोशल मीडिया पर भद्दे और अश्लील कमेंट्स मिले. नुसरत ने इन कमेंट्स को सार्वजनिक कर ट्रोलर्स का जवाब दिया और कहा कि ऐसी सोच बदलनी चाहिए. फिल्म सुरक्षित सेक्स और जनसंख्या नियंत्रण पर आधारित थी.

You Might Be Interested In
कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery
6/6

नुसरत भरुचा की नेटवर्थ

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुसरत भरुचा की नेटवर्थ करीब 58 करोड़ है. एक्ट्रेस 35 लाख के करीब हर महीने कमाती है. जिसमें उनके फिल्म्स और विज्ञापन आदी से कमाती हैं. एक फिल्म के लिए नुसरत करीब 3 करोड़ चार्ज करती हैं.

Tags:
Madhya PradeshMahakalNushrratt Bharuccha
कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery
कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery
कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery
कभी Condom बेचने पर तो कभी गाजा को सर्पोर्ट करने पर और अब महाकाल…Nushrratt Bharuccha का रहा विवादों से नाता - Photo Gallery