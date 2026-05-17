आलीशान बंगला, करोड़ों की कारें और 200 जोड़ी जूते; जानिए किस बॉलीवुड हसीना का है ये शाही लाइफस्टाइल
Nushrratt Bharuccha: बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा आज हिंदी फिल्मों में एक जाना-पहचाना नाम हैं. एक्ट्रेस ने साल 2006 में फिल्म ‘जय संतोषी मां’ से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा. अभिनेत्री एक्टिंग के अलावा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. चलिए एक नजर डालते हैं एक्ट्रेस के करियर और लाइफस्टाइल पर.
41वां जन्मदिन मना रही हैं नुसरत
नुसरत भरूचा का जन्म 17 मई 1985 को हुआ था. आज रविवार को एक्ट्रेस अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस के पिता एक व्यवसायी हैं, जिनका नाम तनवीर भरूचा और माता तसनीम भरूचा गृहणी हैं. अभिनेत्री ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ललित कला में स्नातक किया है.
टीवी सीरियल से की शुरुआत
नुसरत भरूचा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2002 में की. उनका पहला सीरियल 'किटी पार्टी' था. उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु भाषा में भी कई टीवी शो किए. हालांकि, उन्हें असली पहचान फिल्मों में आने के बाद मिली.
फिल्मी दुनिया में रखा कदम
नुसरत भरूचा ने साल 2006 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा. एक्ट्रेस ने फिल्म 'जय संतोषी मां' में काम किया. कुछ फिल्मों के बाद, उन्हें 2010 में फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से सफलता मिली. इस फिल्म का निर्देशन दिबांकर बनर्जी ने किया था और एकता कपूर ने एएलटी एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसका निर्माण किया था.
प्यार का पंचनामा से हुई प्रसिद्ध
नुसरत भरूचा को असली पहचान साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म प्यार का पंंचनाम से मिला. लव रंजन की इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में एक्ट्रेस ने रजत (कार्तिक आर्यन) की दबंग प्रेमिका नेहा का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी में तब मजेदार मोड़ आता है जब रजत और उसके दो रूममेट अपनी दबंग गर्लफ्रेंड से तंग आकर एक योजना बनाने का फैसला करते हैं.
इन फिल्मों में भी किया काम
नुसरत भरूचा ने इसके बाद 'मेरठिया गैंगस्टर्स' (2015) और तमिल फिल्म 'वालेबा राजा ' (2016) में काम किया. ये दोनों बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल सकी. फिर एक्ट्रेस ने 2018 में, लव रंजन और भूषण कुमार की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'सोनू के टिटू की स्वीटी' में कार्तिक आर्यन और सनी सिंह के साथ एक ग्रे शेडेड किरदार निभाया. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने दुनिया भर में 150 करोड़ रुपये कमाए. इसके अलावा एक्ट्रेस ने आयुष्मान खुराना के साथ ड्रीम गर्ल में भी काम किया.
फैशन में भी दिखाती हैं जलवा
नुसरत भरूचा अपने ग्लैमरस फैशन और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वह जब भी किसी अवॉर्ड शो, फिल्म प्रमोशन या मैगजीन फोटोशूट में नजर आती हैं, अपने खूबसूरत लुक से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं. एक्टिंग के साथ-साथ नुसरत कई बड़े ब्रांड्स की भी पसंदीदा बन चुकी हैं.
200 जोड़ी जूते और परफ्यूम का है शौक
नुसरत भरूचा को परफ्यूम का बहुत शौक है. एक्ट्रेस ने फराह खान के व्लॉग में अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हुए उसकी झलक भी दिखाई थी. अभिनेत्री के पास अब 200 से अधिक जोड़ी जूते हैं - यह संख्या देखकर फराह भी हैरान रह गईं. इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं, जो उनकी शौक और ग्लैमर को दिखाता है.
कितनी है नेटवर्थ?
रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरत भरूचा की कुल संपत्ति 60 करोड़ से 80 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है. उनकी आय मुख्य रूप से फिल्मों, ब्रांड प्रमोशन, लाइव इवेंट, सोशल मीडिया कैंपेन, ओटीटी लॉन्च और अन्य प्रकार के प्रचार से प्राप्त होती है.