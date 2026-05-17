आलीशान बंगला, करोड़ों की कारें और 200 जोड़ी जूते; जानिए किस बॉलीवुड हसीना का है ये शाही लाइफस्टाइल

इन फिल्मों में भी किया काम

नुसरत भरूचा ने इसके बाद 'मेरठिया गैंगस्टर्स' (2015) और तमिल फिल्म 'वालेबा राजा ' (2016) में काम किया. ये दोनों बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल सकी. फिर एक्ट्रेस ने 2018 में, लव रंजन और भूषण कुमार की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'सोनू के टिटू की स्वीटी' में कार्तिक आर्यन और सनी सिंह के साथ एक ग्रे शेडेड किरदार निभाया. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने दुनिया भर में 150 करोड़ रुपये कमाए. इसके अलावा एक्ट्रेस ने आयुष्मान खुराना के साथ ड्रीम गर्ल में भी काम किया.