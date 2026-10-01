बाली में नुसरत भरूचा के साथ ऐसा क्या हुआ? अस्पताल में होना पड़ा भर्ती, क्या किसी गंभीर चोट से गुजर रहीं एक्ट्रेस

काम के सिलसिले में गई थी बाली

सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि वह काम के सिलसिले में बाली गई थीं और घटना के बाद उन्होंने अपना स्टे (वहां रुकने का समय) बढ़ाने का फैसला किया. चोट किस तरह की है और कितनी गंभीर है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. नुसरत ने खुद इस हादसे या अभी वह कैसा महसूस कर रही हैं, इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है.