बाली में नुसरत भरूचा के साथ ऐसा क्या हुआ? अस्पताल में होना पड़ा भर्ती, क्या किसी गंभीर चोट से गुजर रहीं एक्ट्रेस
Nushrratt Bharuccha Accident: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को बाली ट्रिप के दौरान चोट लगने के बाद वहां के एक अस्पताल में इलाज करा रही है. बताया जा रहा है कि वह एक काम के सिलसिले में वहां गई थीं और लगभग एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर अपनी ट्रिप की तस्वीरें शेयर की थीं.
बाली में करा रही इलाज
हालांकि, हादसे के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है. लेकिन इतनी जानकारी सामने आ रही है कि वह अभी इलाज के लिए बाली में ही रुकी हुई हैं. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस का बाली में एक्सीडेंट हो गया और अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
काम के सिलसिले में गई थी बाली
सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि वह काम के सिलसिले में बाली गई थीं और घटना के बाद उन्होंने अपना स्टे (वहां रुकने का समय) बढ़ाने का फैसला किया. चोट किस तरह की है और कितनी गंभीर है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. नुसरत ने खुद इस हादसे या अभी वह कैसा महसूस कर रही हैं, इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है.
टाइगर श्रॉफ के साथ कर रही फिल्म
नुसरत भरूचा की बात करें तो वह रेमो डिसूजा के डायरेक्शन में बन रही टाइगर श्रॉफ की एक बिना नाम वाली एक्शन फिल्म का हिस्सा हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी और एल्विश यादव के साथ-साथ वह और पश्मीना रोशन भी इस फिल्म से जुड़ी हैं. नीरज तिवारी और विक्की जैन इसे को-प्रोड्यूस कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू हो गई थी.
नुसरत और टाइगर पहली बार एक साथ करेंगे काम
यह पहला मौका होगा जब नुसरत और टाइगर एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. कहा जा रहा है कि कहानी में उनके रोल का काफी महत्व है, हालांकि मेकर्स ने उनके किरदार की डिटेल्स अभी गुप्त रखी हैं.
विक्की जैन फिल्म को कर रहे प्रोड्यूस
उम्मीद है कि उनका रोल कहानी के लिए अहम होगा, न कि सिर्फ एक आम हीरोइन वाला रोल. यह फिल्म विक्की जैन के लिए भी एक अहम पड़ाव है, जो अपने नए बैनर 'VJ फ्रेम्स' के तहत इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. बॉलीवुड हंगामा ने इसे कई नई जोड़ियों वाली एक जबरदस्त कमर्शियल एक्शन एंटरटेनर फिल्म बताया है.