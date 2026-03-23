Nuclear Blast Survival Guide: परमाणु विस्फोट के बाद क्या करें? जानिए रेडिएशन से बचने के जरूरी उपाय

Nuclear Blast Survival Guide: ईरान के खूजिस्तान प्रांत में 21 मार्च 2026 को देजफुल शहर के पास वाहदाती एयरबेस पर हुई बमबारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. अमेरिका और इजरायल की मिसाइलों ने गोला बारूद के बंकरों को निशाना बनाया. जिसके वहां मौजूद हथियारों में धमाकों की एक लंबी चेन रिएक्शन शुरु हो चुकी है. युद्ध के इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए एक बार फिर से परमाणु हमले की यादों को ताजा कर दिया है. परमाणु बस मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है. आज के तनाव भरे माहौल में यह समझना बेहद जरूरी है. अगर कभी परमाणु धमाके जैसी स्थिति बने, तो रेडिएशन से खुद को किस तरह से बचाया जा सकता है?