’17 बार निभाया श्रीकृष्ण का किरदार, लोग छूते थे पैर’, कैसे N. T. Rama Rao रील के भगवान से बन गए असल जिंदगी के सीएम?
एन.टी. रामा राव का शुरुआती जीवन घोर आर्थिक तंगी से भरा रहा
एन.टी. रामा राव का जन्म 28 मई, 1923 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव निम्मकुरु में एक किसान परिवार में हुआ था. उनका शुरुआती जीवन घोर आर्थिक तंगी और संघर्षों से भरा रहा. अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान, परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए, उन्होंने विजयवाड़ा की सड़कों पर दूध भी बेचा. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्हें एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल गई; हालांकि, उनके भीतर का कलाकार उन्हें लगातार सिनेमा की दुनिया की ओर खींचता रहा. नतीजतन, कुछ ही समय बाद, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से अभिनय के क्षेत्र में कूद पड़े.
एनटीआर ने कब रखा फिल्मों में कदम?
एनटीआर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1949 में फिल्म मन देशम से की. अपने शुरुआती दिनों में, उन्होंने विभिन्न प्रकार के किरदार निभाए, लेकिन उनकी किस्मत का सितारा तब सचमुच चमका जब उन्होंने अपना ध्यान पौराणिक फिल्मों की ओर मोड़ा. अपने शानदार करियर के दौरान, एनटीआर ने भगवान कृष्ण का किरदार रिकॉर्ड तोड़ 17 बार निभाया. इसके अलावा, उन्होंने भगवान राम, भगवान शिव और भगवान विष्णु की भूमिकाओं को इतनी गहराई और वास्तविकता के साथ चित्रित किया कि दर्शक पूरी तरह से उनके मुरीद हो गए.
लोग एनटीआर को भगवान मान उनके पैर छूने जाते थे
जब भी एनटीआर भगवान कृष्ण के वेश में मुस्कुराते हुए पर्दे पर आते थे, तो दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध रह जाते थे. उनका प्रभाव इतना गहरा था कि गांवों और शहरों, दोनों जगहों पर लोग अपने घरों के पूजा-स्थलों में देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ NTR की तस्वीरें रखकर उनकी पूजा करने लगे. सिनेमाघरों में उनकी फ़िल्मों के पोस्टरों पर फूलों की मालाएं चढ़ाई जाती थीं; इसके अलावा, जब भी वे किसी सेट पर शूटिंग कर रहे होते थे, तो प्रशंसक दूर-दूर से सिर्फ़ उनके पैर छूने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे.
एनटीआर ने सामाजिक नाटकों और एक्शन फ़िल्मों में भी काम किया
पौराणिक किरदारों के चित्रण के अलावा, NTR ने सामाजिक नाटकों और एक्शन फ़िल्मों में भी अपनी एक मज़बूत पहचान बनाई. उनकी फ़िल्म पाताल भैरवी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि यह पहली दक्षिण भारतीय फ़िल्म थी जिसे 'इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल ऑफ़ इंडिया' में प्रदर्शित किया गया था. इसके अतिरिक्त, मायाबाज़ार और नर्तनशाला जैसी फ़िल्मों ने उन्हें न केवल देश के भीतर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी व्यापक पहचान दिलाई.
एनटीआर एक कुशल निर्देशक, निर्माता और लेखक भी थे
NTR केवल एक असाधारण अभिनेता ही नहीं थे; वे एक कुशल निर्देशक, निर्माता और लेखक भी थे. अपनी कला के प्रति उनका समर्पण ऐसा था कि फ़िल्म नर्तनशाला में अपनी भूमिका को बेहतरीन बनाने के लिए, उन्होंने 40 वर्ष की आयु में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली सीखी. अपने किरदारों में जान डालने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम करने से कभी भी मुँह नहीं मोड़ा.
जब एनटीआर बने आंध्र प्रदेश के सीएम
सिल्वर स्क्रीन पर अपनी सिनेमाई बादशाहत कायम करने के बाद, NTR ने जनता की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में कदम रखा. 1982 में, उन्होंने 'तेलुगु देशम पार्टी' की स्थापना की; अपनी अपार लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए, उन्होंने ज़बरदस्त चुनावी जीत हासिल की और महज कुछ ही महीनों के भीतर आंध्र प्रदेश के सीएम बन गए. पदभार संभालने के बाद, उन्होंने गरीबों, किसानों और आम लोगों के कल्याण के लिए कई बेहतरीन जन-कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं, जिससे उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भी जनता का भगवान की उपाधि मिली.
दिल का दौरा पड़ने से एनटीआर ने 1996 में दुनिया को कहा अलविदा
18 जनवरी, 1996 को, दिल का दौरा पड़ने के बाद, इस महान हस्ती ने दुनिया को अलविदा कह दिया; फिर भी, अपनी फ़िल्मों और निभाए गए किरदारों के ज़रिए, वह आज भी लाखों प्रशंसकों के दिलों में जीवित हैं. कला और समाज के क्षेत्रों में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया; उन्हें तीन 'राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार' भी प्राप्त हुए. 2013 में, जब भारतीय सिनेमा अपनी शताब्दी मना रहा था, तब एक सर्वेक्षण में उन्हें अब तक का सबसे महान भारतीय अभिनेता घोषित किया गया.