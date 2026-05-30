’17 बार निभाया श्रीकृष्ण का किरदार, लोग छूते थे पैर’, कैसे N. T. Rama Rao रील के भगवान से बन गए असल जिंदगी के सीएम?

NTR Life Story: दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक सुपरस्टार, उन्होंने 17 बार भगवान कृष्ण का किरदार निभाया, जो अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है. उन्होंने कई मौकों पर भगवान राम की भूमिका भी निभाई; उनका अभिनय इतना दमदार और वास्तविक था कि प्रशंसक उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और तो और, वे भक्तिभाव से उनके पैर भी छूने लगे. सरकारी नौकरी छोड़ने से लेकर सिनेमा जगत के एक महान दिग्गज बनने तक का उनका सफर सचमुच प्रेरणादायक था. बाद में, उन्होंने राजनीति में कदम रखा, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गरीबों की सेवा की.