हर महीने ₹1000 निवेश से पाएं ₹11.57 करोड़ का फंड, NPS Vatsalya स्कीम ने सबको चौंकाया

बाहर निकलने और मैच्योरिटी के नियम:

बाहर निकलने पर, जमा किए गए कुल कॉर्पस का कम से कम 20% एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जबकि 80% तक एकमुश्त राशि के रूप में लिया जा सकता है. यदि कुल कॉर्पस ₹8 लाख या उससे कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त राशि के रूप में निकाली जा सकती है.