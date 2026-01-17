हर महीने ₹1000 निवेश से पाएं ₹11.57 करोड़ का फंड, NPS Vatsalya स्कीम ने सबको चौंकाया
NPS वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई थी. इस योजना के तहत माता-पिता और कानूनी अभिभावक अपने बच्चों के लिए कम उम्र से ही लंबे समय के लिए बचत करना शुरू कर सकते हैं.
यह क्या है:
NPS वात्सल्य एक पेंशन-स्टाइल लॉन्ग-टर्म सेविंग्स स्कीम है जिसे 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था. इसे माता-पिता/अभिभावकों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) फ्रेमवर्क के तहत अपने बच्चे के भविष्य के लिए निवेश करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
कौन अकाउंट खोल सकता है:
केवल भारतीय नागरिक ही लाभार्थी (नाबालिग) हो सकते हैं और अकाउंट माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा बच्चे की ओर से खोला और चलाया जाता है. NRI/OCI भी सही बैंकिंग KYC के साथ अभिभावक के रूप में काम कर सकते हैं.
योगदान के नियम:
न्यूनतम वार्षिक योगदान ₹1,000 है (आप मासिक भी निवेश कर सकते हैं), जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है जिसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो ज़्यादा योगदान कर सकते हैं. दोस्तों/रिश्तेदारों से मिले उपहार भी स्वीकार्य हैं.
मैच्योरिटी से पहले आंशिक निकासी:
तीन साल बाद, माता-पिता कुछ खास उद्देश्यों जैसे शिक्षा, मेडिकल इलाज, या विकलांगता के लिए अपने खुद के योगदान (कमाई नहीं) का 25% तक निकाल सकते हैं और 18 साल की उम्र से पहले दो बार और 18 से 21 साल की उम्र के बीच दो बार.
18 साल की उम्र में क्या होता है:
जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो एक नई KYC की ज़रूरत होती है. वे NPS वात्सल्य के साथ जारी रख सकते हैं रेगुलर NPS टियर-I अकाउंट में माइग्रेट कर सकते हैं या अपडेटेड निकासी नियमों के साथ प्लान से बाहर निकल सकते हैं.
बाहर निकलने और मैच्योरिटी के नियम:
बाहर निकलने पर, जमा किए गए कुल कॉर्पस का कम से कम 20% एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जबकि 80% तक एकमुश्त राशि के रूप में लिया जा सकता है. यदि कुल कॉर्पस ₹8 लाख या उससे कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त राशि के रूप में निकाली जा सकती है.
रिटर्न का उदाहरण:
मान लीजिए कोई हर महीने ₹1,000 निवेश करता है और लगभग 9% का वार्षिक रिटर्न कमाता है तो 60 साल बाद, कॉर्पस लगभग ₹11.57 करोड़ हो सकता है, जो लॉन्ग-टर्म कंपाउंडिंग की शक्ति को दिखाता है हालांकि वास्तविक रिटर्न बाज़ार के प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.