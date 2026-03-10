Goverment Scheme: FD को भूल जाइए! रिटायरमेंट के लिए यह सरकारी योजना बन रही पहली पसंद, फायदे जान रह जाएंगे हैरान

NPS Advantages: बुढ़ापे में आकर हर कोई सोचता है कि अपनी आगे की जिंदगी कैसे बिताएं पैसा कहाँ से आएगा और उसका इंतजाम कैसे करना है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राहत की खबर देने वाले हैं जिसे पढ़कर आप राहत की सांस लेंगे. आज के समय में सिर्फ़ पैसे बचाने से बेहतर है उसे सही जगह इन्वेस्ट करना. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के लिए भरोसेमंद हैं, लेकिन अब उनका रिटर्न महंगाई के मुकाबले कम हो रहा है. अगर आप बिना रिस्क के FD से बेहतर रिटर्न और बुढ़ापे के लिए रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो केंद्र सरकार का नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक बेहतरीन ऑप्शन है. चलिए जान लेते हैं ये कितना फायदेमंद साबित होता है और ये काम कैसे करता है?