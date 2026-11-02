कम भीड़, सुहाना मौसम और शानदार नजारे! नवंबर की छुट्टियों को बनाना है यादगार? भारत की इन 6 छिपी जगहों पर जरूर जाएं

November India Travel Destinations: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिहाज से काफी खास होता है. न ज्यादा गर्मी, न ही चिलचिलाती धूप और कई जगहों पर मौसम भी बेहद सुहावना रहता है. ऐसे में अगर आप शोर-शराबे और पर्यटकों की भीड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां प्रकृति के बीच शानदार वक्त गुजारा जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसी ही 6 जगहों के बारे में.