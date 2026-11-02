कम भीड़, सुहाना मौसम और शानदार नजारे! नवंबर की छुट्टियों को बनाना है यादगार? भारत की इन 6 छिपी जगहों पर जरूर जाएं
November India Travel Destinations: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिहाज से काफी खास होता है. न ज्यादा गर्मी, न ही चिलचिलाती धूप और कई जगहों पर मौसम भी बेहद सुहावना रहता है. ऐसे में अगर आप शोर-शराबे और पर्यटकों की भीड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां प्रकृति के बीच शानदार वक्त गुजारा जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसी ही 6 जगहों के बारे में.
तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश की तीर्थन वैली उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जिन्हें पहाड़ों के बीच शांति पसंद है. यहां बहती तीर्थन नदी, देवदार के जंगल और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे आपका मन मोह लेंगे. नवंबर में यहां मौसम ठंडा होने लगता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना जरूरी है. आप यहां नदी किनारे वक्त बिताने, ट्रेकिंग और प्रकृति को करीब से देखने का आनंद ले सकते हैं.
ओरछा, मध्य प्रदेश
अगर आपको इतिहास, खूबसूरत वास्तुकला और शांति पसंद है, तो मध्य प्रदेश का ओरछा घूमने के लिए बेहतरीन विकल्प है. बेतवा नदी के किनारे बसा यह छोटा-सा ऐतिहासिक शहर अपने किलों, महलों और मंदिरों के लिए मशहूर है. नवंबर में यहां का मौसम घूमने के अनुकूल रहता है. आप ओरछा किला, जहांगीर महल और राम राजा मंदिर देख सकते हैं. यहां बड़े पर्यटन शहरों जैसी भागदौड़ भी महसूस नहीं होती.
जिरो वैली, अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश की जिरो वैली अपनी हरियाली, पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है. यहां के खूबसूरत धान के खेत, पारंपरिक गांव और अपातानी जनजाति की संस्कृति पर्यटकों को एक अलग अनुभव देती है. नवंबर में यहां ठंड बढ़ने लगती है, लेकिन साफ मौसम के बीच घाटी की खूबसूरती देखने लायक होती है. अगर आप भीड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी.
बूंदी, राजस्थान
राजस्थान का नाम आते ही जयपुर और उदयपुर जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल याद आते हैं, लेकिन बूंदी अपनी अलग पहचान रखता है. यहां की संकरी गलियां, पुराने महल, बावड़ियां और नीले रंग के मकान शहर को बेहद खूबसूरत बनाते हैं. नवंबर में यहां का मौसम भी घूमने के लिए अच्छा रहता है. आप तारागढ़ किला, रानीजी की बावड़ी और गढ़ पैलेस घूम सकते हैं. इतिहास और फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए यह शानदार जगह है.
माजुली, असम
असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा माजुली दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में गिना जाता है. यहां का शांत वातावरण, हरे-भरे नजारे और सत्रों की सांस्कृतिक विरासत इसे बाकी पर्यटन स्थलों से अलग बनाती है. नवंबर में यहां का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है. आप यहां स्थानीय संस्कृति को जानने, गांवों में घूमने और नदी किनारे सुकून के पल बिताने का आनंद ले सकते हैं.
चिकमगलूर, कर्नाटक
कर्नाटक का चिकमगलूर कॉफी के बागानों, पहाड़ियों और धुंध से ढके खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. नवंबर में यहां का मौसम घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है. शहर की भागदौड़ से दूर आप कॉफी एस्टेट में ठहर सकते हैं और मुल्लायनगिरि की पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं. यहां प्रकृति के बीच समय बिताने के साथ ट्रेकिंग और स्थानीय खानपान का भी मजा लिया जा सकता है.