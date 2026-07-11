सिर्फ राजपाल यादव नहीं, ये बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी जा चुके हैं जेल की सलाखों के पीछे, आखिरी वाले का नाम जानकर रह जायेंगे दंग!
फिल्म जगत में ऐसी कई हस्तियां हैं, जिनको अपने जीवन में कानूनी दांवपेचों का सामना करना पड़ा और जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा. सिनेमा की चकाचौंध अक्सर उन कठोर कानूनी वास्तविकताओं को छुपा देती है जिनका सामना फिल्म सितारों को तब करना पड़ता है जब वे कानून की सीमा पार कर जाते हैं. राजपाल यादव से लेकर सलमान खान तक फिल्म जगत के कई ऐसे नामचीन सितारे हैं, जिन्हें जेल में रत गुजारनी पड़ी है. यहां उन 5 सेलेब्रिटीज के बारे में बताया गया है, जिन्होंने जेल में लंबा वक्त गुजारा है.
संजय दत्त (हथियार अधिनियम का उल्लंघन)
संजय दत्त की कानूनी लड़ाई भारतीय मीडिया में सबसे चर्चित खबरों में से एक रही है. 1993 में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (TADA) के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद, उन्हें 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े AK-56 राइफल के अवैध कब्जे के लिए दोषी ठहराया गया. उन्होंने पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल में अपनी शेष पांच साल की सजा पूरी की और 2016 में रिहा हुए.
सलमान खान (काले हिरण का अवैध शिकार और हिट-एंड-रन)
सलमान खान एक नहीं बल्कि कई कानूनी मामलों में जेल जा चुके हैं. 2018 में, राजस्थान में 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दो दुर्लभ काले हिरणों का शिकार करने के आरोप में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने जोधपुर केंद्रीय जेल में कई दिन बिताए. कुछ साल बाद 2002 में भी उन्हें अपने कुख्यात हिट-एंड-रन मामले में जेल का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था.
शाइनी आहूजा (यौन उत्पीड़न मामला)
फिल्म 'गैंगस्टर' के प्रतिभाशाली अभिनेता का करियर 2009 में उस समय रुक गया जब उनकी घरेलू सहायिका द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. जमानत मिलने से पहले आहूजा ने मुंबई की आर्थर रोड जेल में लगभग तीन महीने बिताए. बाद में 2011 में एक विशेष अदालत ने उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.
राजपाल यादव
दिग्गज हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने 2018 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में तीन महीने बिताए थे. यह सजा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई थी क्योंकि यादव 5 करोड़ रुपये का ऋण चुकाने में विफल रहे थे, जो उन्होंने 2010 में अपनी निर्देशन की पहली फिल्म 'अट्टा पटा झटपट' के लिए लिया था.
रिया चक्रवर्ती
बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सितंबर और अक्टूबर 2020 में मुंबई की बायकुला जेलमें 27 दिन न्यायिक हिरासत में बिताए. उन्हें उनके प्रेमी और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स से संबंधित जांच के सिलसिले मेंनारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था.