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सिर्फ राजपाल यादव नहीं, ये बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी जा चुके हैं जेल की सलाखों के पीछे, आखिरी वाले का नाम जानकर रह जायेंगे दंग!

फिल्म जगत में ऐसी कई हस्तियां हैं, जिनको अपने जीवन में कानूनी दांवपेचों का सामना करना पड़ा और जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा. सिनेमा की चकाचौंध अक्सर उन कठोर कानूनी वास्तविकताओं को छुपा देती है जिनका सामना फिल्म सितारों को तब करना पड़ता है जब वे कानून की सीमा पार कर जाते हैं. राजपाल यादव से लेकर सलमान खान तक फिल्म जगत के कई ऐसे नामचीन सितारे हैं, जिन्हें जेल में रत गुजारनी पड़ी है. यहां उन 5 सेलेब्रिटीज के बारे में बताया गया है, जिन्होंने जेल में लंबा वक्त गुजारा है.


By: Shivangi Shukla | Published: July 11, 2026 1:12:13 PM IST

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संजय दत्त (हथियार अधिनियम का उल्लंघन)

संजय दत्त की कानूनी लड़ाई भारतीय मीडिया में सबसे चर्चित खबरों में से एक रही है. 1993 में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (TADA) के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद, उन्हें 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े AK-56 राइफल के अवैध कब्जे के लिए दोषी ठहराया गया. उन्होंने पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल में अपनी शेष पांच साल की सजा पूरी की और 2016 में रिहा हुए.

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