लव या अरेंज नहीं, सनातन परंपरा में है इन 8 तरीके के विवाह का प्रावधान, ज्यादातर लोगों को नहीं है जानकारी

विवाह समाज की सबसे प्राचीन संस्थाओं में से एक है. यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. विवाह में, पिता अपनी पुत्री को एक नेक और योग्य दूल्हे को सौंपते हैं, जो उसका पति बन जाता है. विवाह संस्था समाज के लिए नई नहीं है, बल्कि वैदिक काल में भी इसका अस्तित्व था. लेकिन जहाँ आज विवाह के प्रकार में सिर्फ लव मैरिज या अरेंज मैरिज का ही कॉन्सेप्ट रह गया है, वैदिक परंपरा में इससे विपरीत 8 तरीके के विवाह का वर्णन किया गया है. आइये जानते हैं कि ये कौन-कौन से प्रकार हैं: