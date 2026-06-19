लव या अरेंज नहीं, सनातन परंपरा में है इन 8 तरीके के विवाह का प्रावधान, ज्यादातर लोगों को नहीं है जानकारी
विवाह समाज की सबसे प्राचीन संस्थाओं में से एक है. यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. विवाह में, पिता अपनी पुत्री को एक नेक और योग्य दूल्हे को सौंपते हैं, जो उसका पति बन जाता है. विवाह संस्था समाज के लिए नई नहीं है, बल्कि वैदिक काल में भी इसका अस्तित्व था. लेकिन जहाँ आज विवाह के प्रकार में सिर्फ लव मैरिज या अरेंज मैरिज का ही कॉन्सेप्ट रह गया है, वैदिक परंपरा में इससे विपरीत 8 तरीके के विवाह का वर्णन किया गया है. आइये जानते हैं कि ये कौन-कौन से प्रकार हैं:
ब्रह्म विवाह
भारत में ब्रह्म विवाह एक व्यापक रूप से स्वीकृत और मान्य विवाह पद्धति है, जिसका आज भी प्रचलन है. हिंदू धर्म में इसे सभी विवाह पद्धतियों में श्रेष्ठ माना जाता है. मनुस्मृति में भी इसके महत्व का उल्लेख मिलता है, जिसे मनु ने लिखा है. इस विवाह पद्धति में पुत्री को आभूषणों से सुशोभित किया जाता है और उसके पिता द्वारा चुने गए पुरुष को उसके पति के रूप में सौंपने से पहले उसे गहनों से सम्मानित किया जाता है.
देव विवाह
इस प्रकार के विवाह का अर्थ है 'देवताओं के अनुष्ठान से संबंधित विवाह।' ब्रह्म विवाह के विपरीत, इस प्रकार के विवाह में पिता अपनी पुत्री को दक्षिणा के रूप में पुरोहित को सौंप देता था. इस विवाह में पुत्री के लिए वर की खोज पिता स्वयं करता है. हालांकि, एक विशेषता जो इस विवाह को ब्रह्म विवाह से भिन्न और कम महत्वपूर्ण बनाती है, वह यह है कि पुत्री को दक्षिणा के रूप में दिया जाता था.
अर्श विवाह
अर्श विवाह एक धार्मिक विवाह है. इसमें पुरुष अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में भेंट करता है, और बदले में दूल्हे से एक या दो जोड़ी पशु (एक गाय और एक बैल) प्राप्त करता है. इस आदान-प्रदान को विधि का विषय माना जाता है, न कि पुत्री की बिक्री.
प्रजापत्य विवाह
यह एक धार्मिक विवाह है। कन्या का पिता उसका हाथ दूल्हे को सौंपता है, उसका सम्मानपूर्वक अभिनंदन करता है और उन्हें इन शब्दों से आशीर्वाद देता है: 'आप दोनों अपने धार्मिक कर्तव्यों का एक साथ पालन करें.'
गंधर्व विवाह
गंधर्वविवाह एक प्रकार का धार्मिक विवाह है जो दोनों भागीदारों की आपसी सहमति पर आधारित होता है. इसमें परिवार के सदस्यों से परामर्श या अनुष्ठानिक समारोहों का पालन नहीं किया जाता है. दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इस प्रकार के विवाह का एक ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध उदाहरण है.
असुर विवाह
यह विवाह का एक अधार्मिक रूप है. यह विवाह का वह रूप है जिसमें दूल्हा अपनी इच्छा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दुल्हन और उसके रिश्तेदारों को धन देकर कन्या को प्राप्त करता है.
राक्षस विवाह
राक्षस विवाह एक अधार्मिक विवाह है. यह वह विवाह है जो किसी अनिच्छुक कन्या को किसी पुरुष द्वारा बलपूर्वक अगवा करने या अपहरण करने के बाद संपन्न होता है.
पैशाच विवाह
यह विवाह का एक अधार्मिक रूप है. जब कोई पुरुष किसी सोई हुई, नशे में धुत या मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का छुपकर बलात्कार करता है, तो इसे विवाह माना जाता है, हालांकि केवल महिला के सम्मान की रक्षा के लिए. मनुस्मृति में इसकी निंदा की गई है.