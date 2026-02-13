13 साल की बेटी बनेगी उत्तर कोरिया की ‘सुप्रीम लीडर’! किम जोंग उन ने चुन लिया उत्तराधिकारी, फरवरी के अंत में होगा बड़ा ऐलान

Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंन उन ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है. हाल ही में कोरिया की खुफिया एजेंसी (NIS) ने गुरुवार को एक बड़ा दावा किया है. एजेंसी ने दावा किया कि किम जोंग उन ने अपनी टीनएजर बेटी किम जू ए को आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है. दरअसल, पिछले कुछ महीनो से जुए पब्लिक इवेंट में काफी ज्यादा भाग ले रही हैं. वह सितंबर 2025 में पहली बार विदेश यात्रा पर बीजिंग पहुंची थी. तभी से यह खबरें आ रही हैं, कि किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया पर उनकी बेटी ही राज करने वाली है.