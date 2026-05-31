भीषण गर्मी से चाहिए राहत? नॉर्थ-ईस्ट इंडिया की ये 7 खूबसूरत जगहें बना देंगी आपकी छुट्टियां यादगार

North East Tourism: गर्मियों की तपती धूप और बढ़ते तापमान से बचने के लिए ज्यादातर लोग ऐसी जगहों की तलाश करते हैं, जहां ठंडा मौसम, हरियाली और सुकून भरा माहौल मिल सके. ऐसे में नॉर्थ-ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरत हिल स्टेशन शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं. यहां की वादियां, झीलें, पहाड़ और अनोखी संस्कृति आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकती हैं. आइए जानते हैं नॉर्थ-ईस्ट की 7 ऐसी जगहों के बारे में, जहां गर्मियों में घूमने का मजा दोगुना हो जाता है.