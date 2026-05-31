भीषण गर्मी से चाहिए राहत? नॉर्थ-ईस्ट इंडिया की ये 7 खूबसूरत जगहें बना देंगी आपकी छुट्टियां यादगार
North East Tourism: गर्मियों की तपती धूप और बढ़ते तापमान से बचने के लिए ज्यादातर लोग ऐसी जगहों की तलाश करते हैं, जहां ठंडा मौसम, हरियाली और सुकून भरा माहौल मिल सके. ऐसे में नॉर्थ-ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरत हिल स्टेशन शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं. यहां की वादियां, झीलें, पहाड़ और अनोखी संस्कृति आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकती हैं. आइए जानते हैं नॉर्थ-ईस्ट की 7 ऐसी जगहों के बारे में, जहां गर्मियों में घूमने का मजा दोगुना हो जाता है.
गर्मियों में क्यों खास है नॉर्थ-ईस्ट इंडिया?
देश के कई हिस्सों में जहां गर्मियों के दौरान तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है, वहीं नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के पहाड़ी इलाकों में मौसम काफी सुहावना बना रहता है. यहां की हरियाली, ठंडी हवाएं और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं.
शिलॉन्ग में मिलेगा प्रकृति और सुकून का संगम
मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग को 'स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट' कहा जाता है. यहां का ठंडा मौसम, खूबसूरत झरने और हरियाली लोगों को खूब पसंद आती है. उमियम लेक, एलीफेंट फॉल्स और शिलॉन्ग पीक यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. इसके अलावा शहर की म्यूजिक कल्चर और कैफे भी पर्यटकों को खास अनुभव देते हैं.
तवांग की वादियों में मिलेगा स्वर्ग जैसा अहसास
अरुणाचल प्रदेश का तवांग बर्फ से ढके पहाड़ों और प्राचीन मठों के लिए प्रसिद्ध है. गर्मियों में भी यहां का मौसम बेहद ठंडा और सुहावना रहता है. तवांग मठ, सेला पास और माधुरी लेक यहां आने वाले पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में शामिल हैं.
गंगटोक में आधुनिकता और प्राकृतिक खूबसूरती का मेल
सिक्किम की राजधानी गंगटोक अपनी साफ-सुथरी सड़कों, हिमालय के शानदार नजारों और जीवंत बाजारों के लिए जानी जाती है. यहां छांगू लेक, एमजी मार्ग और नाथुला पास जैसी जगहें पर्यटकों को रोमांच और खूबसूरती का अनोखा अनुभव कराती हैं.
दार्जिलिंग की सुबह बना देगी आपकी ट्रिप यादगार
दार्जिलिंग अपने विश्व प्रसिद्ध चाय बागानों, टॉय ट्रेन और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है. यहां की धुंध से घिरी सुबह और पहाड़ों के मनमोहक दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. टाइगर हिल, बतासिया लूप और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.
हाफलोंग में मिलेगा भीड़-भाड़ से दूर सुकून
असम का एकमात्र हिल स्टेशन हाफलोंग अपनी शांत और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यह जगह अभी भी व्यावसायिक पर्यटन की भीड़ से काफी हद तक दूर है. हाफलोंग लेक, जटिंगा और माईबांग यहां घूमने की प्रमुख जगहें हैं.
जीरो वैली की हरियाली जीत लेगी दिल
अरुणाचल प्रदेश का जीरो अपनी हरी-भरी घाटियों, धान के खेतों और अपातानी जनजाति की संस्कृति के लिए मशहूर है. यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारे प्रकृति प्रेमियों को बेहद पसंद आते हैं. जीरो वैली, टैली वैली वाइल्डलाइफ सेंचुरी और अपातानी गांव यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.
आइजोल में बिताएं सुकून भरी छुट्टियां
मिजोरम की राजधानी आइजोल हरियाली, ठंडी हवाओं और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है. यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़-भाड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं. डर्टलैंग हिल्स, मिजोरम स्टेट म्यूजियम और रीएक पीक यहां के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं.