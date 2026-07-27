बाल खींचा जड़ा थप्पड़, नोरा फतेही के को स्टार ने सेट पर की घिनौनी हरकत; वाकये को यादकर आज भी सहम जाती हैं एक्ट्रेस
Nora Fatehi Interview: नोरा फतेही बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा है. जो अपने जबरदस्त डांस मूव्य के लिए जानी जाती है. ‘दिलबर’ गाने से मशहूर हुई फतेही एक एक्ट्रेस के साथ-साथ कई लोगों के डांस आइकॉन भी हैं. अपने एक पुराने इंटरव्यू में नोरा ने बताया ता कि एक बार फिल्म के सेट पर उनके को-स्टार ने उन्हें थप्पड़ मारा था और उनके बाल भी खींचे थे. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?
कब की है घटना?
नोरा फतेही के अनुसार, यह पूरी घटना 2014 की है, जब नोरा ने 'रोर: टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस' से एक्टिंग में डेब्यू किया था.
शूटिंग के दौरान बिगड़ा मामला
एक सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें अपने को-स्टार के साथ फाइट सीक्वेंस करना था, लेकिन जल्द ही मामला बिगड़ गया.
सालों बाद नोरा फतेही ने किया खुलासा
सालों बाद नोरा फतेही ने 'द कपिल शर्मा शो' में इस घटना को याद किया, जहां वह आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म ‘एन एक्शन हीरो’ के गाने ‘जेहड़ा नशा’ को प्रमोट करने पहुंचीं थीं.
नोरा ने क्या बताया?
नोरा ने बताया कि उनके को-स्टार ने उनके साथ बदतमीजी की, इसलिए उन्होंने भी उस एक्टर को थप्पड़ मारा और उसके बाल खींचे. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के सुंदरबन के जंगलों में शूटिंग कर रहे थे. वहां एक को-एक्टर था जो बहुत बदतमीज था. इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया.
को-स्टार ने जड़े थप्पड़
इसके बाद फतेही ने आगे कहा कि मैंने उसे फिर से थप्पड़ मारा. फिर उसने मेरे बाल खींचे. मैंने भी उसके बाल खींचे. फिर बहुत झगड़ा हुआ. डायरेक्टर को बीच-बचाव करना पड़ा.
बिल्कुल कुत्ते जैसा था- नोरा
यह कहानी सुनकर कपिल ने मजाक में कहा कि उसे कीड़े पड़ेंगे. इस पर नोरा ने कहा कि कसम से वह बिल्कुल कुत्ते जैसा था.
रोर कब हुई थी रिलीज?
'रोर' 2014 में रिलीज हुई थी और इसे कमल सदानह ने डायरेक्ट किया था. नोरा के अलावा, फिल्म में अभिनव शुक्ला, हिमारशा वेंकटसामी, अचिंत कौर, सुब्रत दत्ता, नोरा फतेही, अली कुली मिर्जा, आदिल चहल और वरिंदर सिंह घुमन भी थे.