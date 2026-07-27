बाल खींचा जड़ा थप्पड़, नोरा फतेही के को स्टार ने सेट पर की घिनौनी हरकत; वाकये को यादकर आज भी सहम जाती हैं एक्ट्रेस

Nora Fatehi Interview: नोरा फतेही बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा है. जो अपने जबरदस्त डांस मूव्य के लिए जानी जाती है. ‘दिलबर’ गाने से मशहूर हुई फतेही एक एक्ट्रेस के साथ-साथ कई लोगों के डांस आइकॉन भी हैं. अपने एक पुराने इंटरव्यू में नोरा ने बताया ता कि एक बार फिल्म के सेट पर उनके को-स्टार ने उन्हें थप्पड़ मारा था और उनके बाल भी खींचे थे. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?