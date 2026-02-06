Nora Fatehi Controversy: दाऊद इब्राहिम ड्रग सिंडिकेट से लेकर सुकेश तक, कई विवादों का हिस्सा रह चुकी हैं ‘डांस क्वीन’ नोरा फतेही

Nora Fatehi Birthday Special: अपने डांस और एक्टिंग से हर किसी को दीवाना बनाने वाली नोरा फतेही को आज किसी की पहचान की कोई जरुरत नहीं है. आज वह बॉलीवुड का बेहद पॉपूलर नाम बन चुकी हैं. उनकी खूबसूरती से लेकर ठूमके तक के लाखों फैंस दिवाने हैं. वह आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही है. उन्होंने कम उम्र में ही अपना देश छोड़ भारत में करियर बनाने की शुरुआत कर दी थी. शुरुआती समय में वह 10 लोगों के साथ एक फ्लैट में रहती थीं. लेकिन आज वह करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं. बॉलीवुड में जितनी उन्हें कामयाबी हासिल हुई, उतना ही उन्हें विवादों में रहना पड़ा.