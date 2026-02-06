Nora Fatehi Controversy: दाऊद इब्राहिम ड्रग सिंडिकेट से लेकर सुकेश तक, कई विवादों का हिस्सा रह चुकी हैं ‘डांस क्वीन’ नोरा फतेही
Nora Fatehi Birthday Special: अपने डांस और एक्टिंग से हर किसी को दीवाना बनाने वाली नोरा फतेही को आज किसी की पहचान की कोई जरुरत नहीं है. आज वह बॉलीवुड का बेहद पॉपूलर नाम बन चुकी हैं. उनकी खूबसूरती से लेकर ठूमके तक के लाखों फैंस दिवाने हैं. वह आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही है. उन्होंने कम उम्र में ही अपना देश छोड़ भारत में करियर बनाने की शुरुआत कर दी थी. शुरुआती समय में वह 10 लोगों के साथ एक फ्लैट में रहती थीं. लेकिन आज वह करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं. बॉलीवुड में जितनी उन्हें कामयाबी हासिल हुई, उतना ही उन्हें विवादों में रहना पड़ा.
ठग सुकेश संग कनेक्शन
ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही का नाम भी शामिल है. 14 अक्टूबर 2021 को नोरा फतेही और सुकेश को सामने बैठाकर पूछताछ भी की गई थी. खुद नोरा ने इस बात को कबूल किया था कि सुकेश ने उन्हें एक करोड़ से ज्यादा की महंगी गाड़ी गिफ्ट की थी.
टेरेंस लुईस के साथ विवाद
नोरा फतेही और टेरेंस लुईस के बीच हुए विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरीं थी. दरअसल, एक डांस के दौरान टेरेंस लुईस पर नोरा को गलत तरीके से पूछने का आरोप लगाया गया था. जिसका वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
फिल्म की नहीं मिली थी फीस
नोरा ने बॉलीवुड में अपने डांस के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है. लेकिन नोरा ने 'बॉलीवुडबबल' को दिए इंटरव्यू में पैसा नहीं मिलने पर खुलासा किया था.
ड्रग केस में नोरा फतेही का नाम
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े ड्रग पार्टी केस में नोरा फतेही के साथ कई बॉलीवुड हसीनाओं का नाम भी सामने आया था.
राजकुमार नरुला के साथ रिलेशन
नोरा फतेही और राजकुमार नरुला को बिग बॉस में 9 में एक-दूसरे के काफी करीब देखा गया था. लेकिन बाद में नोरा ने किसी भी तरह के रिलेशन से इनकार कर दिया.
शादी को लेकर टिप्पणियां
नोरा को विवाह के कारण आलोचना का भी सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा था कि महिलाओं को पालन-पोषण करने वाली और पुरुषों को कमाने वाला किरदार होना चाहिए.
आइटम सॉन्ग को लेकर विवाद
आइटम सॉन्ग को लेकर भी नोरा को विवाद का सामना करना पड़ा था. नोरा ने आलोचना झेलने के बाद कहा था कि एक महिला होने के नाते उन्हें एक्टिंग का पूरा अधिकार है.