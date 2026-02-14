Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो

Noida Metro: नोएडा वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर है. दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाखों यात्रियों को काफी खास सुविधा मिलने जा रही है. बता दें कि परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी देने का काम तेज़ हो गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ़ निर्देश दिया है कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके बाद, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) ने एक्वा लाइन के इस ज़रूरी एक्सटेंशन को प्राथमिकता दी है.