  • Home>
  • Gallery»
  • Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो

Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो

Noida Metro: नोएडा वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर है. दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाखों यात्रियों को काफी खास सुविधा मिलने जा रही है. बता दें कि परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी देने का काम तेज़ हो गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ़ निर्देश दिया है कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके बाद, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) ने एक्वा लाइन के इस ज़रूरी एक्सटेंशन को प्राथमिकता दी है.


By: Heena Khan | Published: February 14, 2026 1:53:02 PM IST

Follow us on
Google News
Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery
1/6

मेट्रो लाइन को मिली मंजूरी

बता दें कि नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन को मंजूरी मिल गई है. वहीं ये बॉटनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर 142 के बीच होगी.

You Might Be Interested In
delhi metro - Photo Gallery
2/6

कितना लगेगा टाइम

साथ ही आपको बता दें कि 11.6 किमी लंबी रेल लाइन में 2254 करोड़ की लागत आएगी. वहीँ ये रुट 4 साल में बनकर तैयार होगा.

Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery
3/6

यात्रियों को बड़ा फायदा

यह मेट्रो प्रोजेक्ट न सिर्फ़ सफ़र को आसान बनाएगा बल्कि पूरे इलाके के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा. बेहतर कनेक्टिविटी से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नई नौकरियाँ बनेंगी और रियल एस्टेट एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा.

You Might Be Interested In
Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery
4/6

लोगों को उठानी पड़ती है दुविधा

अभी, एक्वा लाइन के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए सेक्टर 51 या सेक्टर 52 पर मेट्रो बदलनी पड़ती है. नई लाइन पूरी होने के बाद, बॉटनिकल गार्डन पर सीधा इंटरचेंज होगा.

Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery
5/6

समय की होगी बचत

इससे रोजाना सफर करने वालों का 20 से 30 मिनट तक का समय बचेगा. साथ ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक दबाव भी कम होगा.

You Might Be Interested In
Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery
6/6

बनेंगे 8 स्टेशन

यह पूरी तरह एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जिस पर आठ नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ग्रेटर नोएडा के परी चौक, नॉलेज पार्क और आसपास के इलाकों को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मेजेंटा लाइन से सीधा इंटरचेंज मिल जाएगा.

Tags:
cm yogidmrcMetro stationnoida metropm modi
Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery
Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery
Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery
Noida Metro: अब मिलेगा नोएडा वालो को आराम! CM Yogi ने दी बड़ी सौगात, परी चौक से बॉटनिकल गार्डन तक चलेगी मेट्रो - Photo Gallery