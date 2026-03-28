Noida International Airport: दुनिया को टक्कर देगा जेवर एयरपोर्ट, खूबियां जानकर रह जाएंगे हैरान; जानें यहां…

Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को लेकर अब लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. इस पल का इंतजार लंबे समय से देशवासियों को था. दरअसल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है. आज, 28 मार्च 2026 को इसका उद्घाटन शुरु होने वाला है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है. यह हब अपने आकार के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीक और यात्रियों के लिए सुविधाजनक सुविधाओं के लिए भी जाना जाएगा. आज हम आपको इस खबर के माध्यम से जेवर एयरपोर्ट की कुछ खासियतें बताने वाले हैं.