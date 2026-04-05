Noida Shopping Guide: इस संडे जरूर विजिट करें, नोएडा की ये शानदार मार्केट, 200-300 मे मिलेगा सबकुछ

अट्टा मार्केट (Sector 18)

अट्टा मार्केट नोएडा की सबसे पॉपुलर मार्केट्स में से एक है, खासकर बजट शॉपिंग के लिए. ये सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास है, इसलिए पहुंचना बहुत आसान है. यहां आपको टी-शर्ट, जींस, कुर्तियां, लहंगे और साड़ियां सभी रेंज में मिल जाएंगी. शादी-ब्याह और पार्टी वियर की वैरायटी भी अच्छी है.



क्या-क्या मिलेगा: सैंडल्स, स्नीकर्स, बैग्स, फोन कवर, इयररिंग्स, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज.