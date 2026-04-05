Noida Shopping Guide: इस संडे जरूर विजिट करें, नोएडा की ये शानदार मार्केट, 200-300 मे मिलेगा सबकुछ
Noida Shopping Guide: नोएडा में भी बजट में शॉपिंग करने का मजा लिया जा सकता है. सेक्टर 18, 29 और 27 जैसी मार्केट्स में कपड़े, फुटवियर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के सामान आसानी से मिलते हैं. वीकेंड पर यहां घूमना शॉपिंग और खाने-पीने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.
अट्टा मार्केट (Sector 18)
अट्टा मार्केट नोएडा की सबसे पॉपुलर मार्केट्स में से एक है, खासकर बजट शॉपिंग के लिए. ये सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास है, इसलिए पहुंचना बहुत आसान है. यहां आपको टी-शर्ट, जींस, कुर्तियां, लहंगे और साड़ियां सभी रेंज में मिल जाएंगी. शादी-ब्याह और पार्टी वियर की वैरायटी भी अच्छी है.
क्या-क्या मिलेगा: सैंडल्स, स्नीकर्स, बैग्स, फोन कवर, इयररिंग्स, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज.
ब्रह्मपुत्र मार्केट (Sector 29)
सेक्टर 29 में स्थित ये मार्केट शॉपिंग और खाने-पीने के लिए बहुत फेमस है. फैशन के साथ-साथ यहां का स्ट्रीट फूड भी बड़ी खूबसूरती से मिलता है. पायजामा, शॉर्ट्स, कॉटन कुर्तियां और लेटेस्ट डिजाइन्स.
क्या-क्या मिलेगा: साड़ियां, टी-शर्ट्स, फुटवियर, मेकअप, स्किनकेयर, किचन आइटम और सजावटी सामान. बाजार के रास्तों में ढाबों और स्टॉल्स पर चाट, गोलगप्पे और समोसे ट्राई करें.
इंदिरा मार्केट (Sector 27)
इंदिरा मार्केट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोजमर्रा ऑफिस या कॉलेज के लिए बजट कपड़े ढूंढ रहे हैं. ये सेक्टर 18 मेट्रो के पास है और आसानी से पहुंचा जा सकता है.
क्या खास है: कुर्तियां, सूट, साड़ियां और यूनिक ज्वेलरी.
मॉल्स ऑफ नोएडा
नोएडा के मॉल्स जैसे DLF Mall और The Great India Place ब्रांडेड शॉपिंग के लिए फेमस हैं. यहां आप फैशन, फुटवियर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं.
क्या खास है: क्लासिक ब्रांडेड कपड़े और एक्सेसरीज, जूते, स्मार्टफोन, होम डेकोर और बच्चों का सामान.
एक्सपो मार्केट
ये मार्केट होम डेकोर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है. अगर आप अपने घर के लिए किचन आइटम या सजावटी सामान खरीदना चाहते हैं, तो एक्सपो मार्केट सबसे सही जगह है.
क्या-क्या मिलेगा: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सजावटी सामान, बर्तन और फर्नीचर.
गौतम मार्केट
गौतम मार्केट थोक और ऑफलाइन शॉपिंग के लिए फेमस है. यहां कपड़े, फुटवियर और बैग्स बहुत सस्ते मिलते हैं और क्वालिटी भी अच्छी रहती है.
क्या-क्या मिलेगा: कपड़े, फुटवियर, बैग्स, ज्वेलरी और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान.