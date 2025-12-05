स्पेशल टैक्स रियायत नहीं! रिबेट पाने वालों को चुकाना होगा बकाया टैक्स, ब्याज माफ
पुराने टैक्स सिस्टम के तहत, ₹5 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिलती है, और नए टैक्स सिस्टम के तहत यह ₹7 लाख तक की इनकम पर मिलती है जिससे टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है. डिपार्टमेंट ने स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम पर रिबेट देने से मना कर दिया, भले ही नए सिस्टम के तहत कुल इनकम…
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने यह साफ़ किया है कि सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट "स्पेशल रेट" पर टैक्स लगने वाली इनकम (जैसे शेयरों और म्यूचुअल फंड से होने वाले शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन) पर लागू नहीं होता है.
जिन टैक्सपेयर्स ने गलती से ऐसी स्पेशल-रेट इनकम पर 87A रिबेट क्लेम किया था, उन्हें अब डिमांड नोटिस मिलेगा उन्हें बकाया टैक्स देना होगा.
यह मांग इसलिए उठी क्योंकि कानून के तहत ऐसे रिबेट क्लेम गलत थे इन मामलों को टैक्स डिपार्टमेंट ने ठीक कर दिया है.
हालांकि, अगर टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2025 तक पेमेंट कर देते हैं, तो उन्हें ऐसे बकाया टैक्स पर इंटरेस्ट देने से छूट मिलेगी.
अगर बकाया टैक्स तय तारीख तक जमा नहीं किया जाता है, तो सेक्शन 220(2) के तहत ओरिजिनल डिमांड की तारीख से इंटरेस्ट लिया जाएगा.
यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जिनकी इनकम में खास रेट पर टैक्स लगने वाली चीज़ें शामिल हैं जैसे कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन और यह स्लैब रेट के तहत टैक्स वाली इनकम पर लागू नहीं होता.
यह बदलाव 2023-24 में प्रोसेसिंग में हुई गलतियों के बाद आया है कुछ टैक्सपेयर्स को पहले गलत रिबेट मिली थी अब डिपार्टमेंट उन मामलों को ठीक कर रहा है.