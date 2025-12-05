स्पेशल टैक्स रियायत नहीं! रिबेट पाने वालों को चुकाना होगा बकाया टैक्स, ब्याज माफ

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत, ₹5 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिलती है, और नए टैक्स सिस्टम के तहत यह ₹7 लाख तक की इनकम पर मिलती है जिससे टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है. डिपार्टमेंट ने स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम पर रिबेट देने से मना कर दिया, भले ही नए सिस्टम के तहत कुल इनकम…