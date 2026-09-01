नीतिश भारद्वाज से लेकर सौरभ राज जैन तक, इन एक्टर्स ने पर्दे पर जीवंत किया भगवान श्रीकृष्ण का किरदार; देखें लिस्ट

Actors who Played Lord Krishna Role: आगामी 4 सितंबर को पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस अवसर पर लोग भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं. मनोरंजन की दुनिया में ऐसे कई एक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर श्रीकृष्ण का रोल करके किरदार को जीवंत कर दिया है. इस लिस्ट में कई दिग्गज एक्टर्स शामिल हैं.