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नीतिश भारद्वाज से लेकर सौरभ राज जैन तक, इन एक्टर्स ने पर्दे पर जीवंत किया भगवान श्रीकृष्ण का किरदार; देखें लिस्ट

Actors who Played Lord Krishna Role: आगामी 4 सितंबर को पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस अवसर पर लोग भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं. मनोरंजन की दुनिया में ऐसे कई एक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर श्रीकृष्ण का रोल करके किरदार को जीवंत कर दिया है. इस लिस्ट में कई दिग्गज एक्टर्स शामिल हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 1, 2026 6:13:57 PM IST

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Sarvadaman D Banerjee as Lord Krishna - Photo Gallery
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सर्वदमन बनर्जी

रामानंद सागर के 'श्री कृष्ण' में सर्वदमन डी. बनर्जी ने भगवान श्रीकृष्ण का किरदार निभाया था. उनके रोल की काफी तारीफें हुई थीं.

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नीतिश भारद्वाज

मशहूर एक्टर नीतीश भारद्वाज लगभग हर किसी की खास यादों का हिस्सा हैं, क्योंकि उन्हें आज भी बी.आर. चोपड़ा की टीवी सीरीज़ 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने के लिए याद किया जाता है.

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स्वप्निल जोशी

मशहूर एक्टर स्वप्निल जोशी भारत के टेलीविज़न इतिहास के सबसे लोकप्रिय एक्टर्स में से एक हैं. इसकी वजह यह है कि वह भारत के दो मशहूर टीवी शो, 'उत्तर रामायण' और 'श्री कृष्ण' का हिस्सा रहे हैं. इन दोनों शो को रामानंद सागर ने डायरेक्ट किया था.

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सौरभ राज जैन

टीवी एक्टर सौरभ राज जैन भारत में तब घर-घर में पहचाने जाने लगे, जब उन्होंने सिद्धार्थ कुमार तिवारी के मशहूर शो 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाया.

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सुमेध मुदगल्कर

युवा एक्टर सुमेध मुद्गलकर ने स्टार भारत के मशहूर शो 'राधाकृष्ण' में युवा कृष्ण का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है.

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सौरभ पांडे

लोकप्रिय एक्टर सौरभ पांडे टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक और जाना-माना नाम हैं. उन्होंने भी श्रीकृष्ण की भूमिका में लोगों का दिल जीत लिया था.

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धृति भाटिया

टीवी और फिल्मों में कई बाल कलाकारों ने कृष्ण का किरदार निभाया है, लेकिन धृति भाटिया का अभिनय आज भी लोगों को याद है. उन्होंने मशहूर शो 'जय श्री कृष्ण' में बाल कृष्ण की भूमिका निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल की थी। खबरों के मुताबिक, धृति को हर एपिसोड के लिए 20 से 30 हजार रुपये फीस मिलती थी.

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