BJP को बनाने में किस-किस का योगदान? नितिन नवीन को संबोधित करते हुए PM Modi ने खोला बड़ा राज

BJP को बनाने में किस-किस का योगदान? नितिन नवीन को संबोधित करते हुए PM Modi ने खोला बड़ा राज
Nitin Nabin: आज नितिन नबीन ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिया है. कल यानी 19 जनवरी को ही नॉमिनेशन में सिर्फ नितिन का ही नाम था, तो ये बात कल ही क्लियर हो गई थी कि नितिन नबीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं. वहीं आज यानी 20 जनवरी को इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, वहीं आज हम आपको बताएंगे PM मोदी ने संबोधन के दौरान क्या-क्या कहा?
नितिन की करी तारीफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए कहा कि सबसे बड़ा गर्व उनको इस बात जा है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है.
नबीन हम सबके बॉस- PM Modi
इसके अलावा उन्होंने कहा कि नबीन जी हम सभी के बॉस हैं. उनका दायित्व सिर्फ बीजेपी को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सभी साथियों को भी तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होगा.
NDA की दी जिम्मेदारी
PM मोदी ने आगे कहा कि सिर्फ भाजपा को संभालना ही उनका दायित्व नहीं है साथ ही एनडीए के भी सभी सहयोगियों को संभालने की जिम्मेदारी भी उनकी है.
बीजेपी को बनाने में किस-किस का योगदान
PM मोदी ने बताया कि भाजपा के विस्तार में अटलजी आडवाणी,डॉक्टर जोशी से लेकर वेंकैया नायडू,नितिन गडकरी,राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सभी का योगदान रहा है.
अमित शाह और जेपी नड्डा को लेकर क्या बोले PM Modi
PM मोदी ने कहा कि अमित भाई के नेतृत्व में देश भर के कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनीं, और केंद्र में बीजेपी सरकार लगातार दूसरी बार चुनी गई. नड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी पंचायत स्तर से लेकर संसद तक मज़बूत हुई है.