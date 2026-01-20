BJP को बनाने में किस-किस का योगदान? नितिन नवीन को संबोधित करते हुए PM Modi ने खोला बड़ा राज

Nitin Nabin: आज नितिन नबीन ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिया है. कल यानी 19 जनवरी को ही नॉमिनेशन में सिर्फ नितिन का ही नाम था, तो ये बात कल ही क्लियर हो गई थी कि नितिन नबीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं. वहीं आज यानी 20 जनवरी को इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, वहीं आज हम आपको बताएंगे PM मोदी ने संबोधन के दौरान क्या-क्या कहा?