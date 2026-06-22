पिता ने छोड़ा बिजनेस, मां ने सरकारी नौकरी से दिया इस्तीफा; एक किरदार ने बदल दी किस्मत
Nitanshi Goel Struggle: आपको लापता लेडीज की ‘फूल कुमारी’ का किरदार तो याद होगा. जिसके बाद सभी घरों में नितांशी गोयल की चर्चा आम हो गई थी. इसके बाद उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होनी शुरू हो गई थी. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. नितांशी ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड मॉडल के तौर पर की थी.
कहां हुआ था नितांशी गोयल का जन्म?
नितांशी गोयल का जन्म 12 जून 2007 को नोएडा में हुआ था. वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थीं. उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनके परिवार ने भी बड़ा त्याग किया.
छोटी उम्र में माता-पिता के साथ मुंबई हुई शिफ्ट
दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में नितांशी ने बताया था कि एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए वो छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता नितिन गोयल और राशि गोयल के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई है.
मां ने सरकारी नौकरी से दिया इस्तीफा
बेटी के सपने को पूरा करने के लिए पिता ने नोएडा में बसा-बसाया अपना बिजनेस छोड़ दिया. तो वहीं दूसरी तरफ मां ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी.
चाइल्ड मॉडल के तौर पर की करियर की शुरुआत
नितांशी ने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में एक चाइल्ड मॉडल के तौर पर की थी. उन्होंने कई फैशन शो और विज्ञापनों में काम किया. इसके बाद नितांशी ने साल 2015 में 'मिस पैंटालून्स जूनियर फैशन आइकॉन' का खिताब जीता.
टीवी शो में की एक्टिंग
नितांशी गोयल ने टीवी शो 'इश्कबाज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. उस समय वो 9 साल की थी. इसके बाद वो 'नागार्जुन-एक योद्धा, 'थपकी प्यार की', 'कर्मफल दाता शनि', 'पेशवा बाजीराव' और 'डायन' जैसे टीवी शोज में नजर आईं.
लापता लेडीज से मिली अलग पहचान
नितांशी गोयल को असल पहचान आमिर खान की फिल्म ‘लापता लेडीज’ से मिली. इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार फूल कुमारी की घरों-घरों में चर्चा हुई.
बेस्ट एक्ट्रेस को मिला अवार्ड
'लापता लेडीज' के लिए नितांशी को बेस्ट एक्ट्रेस का इंटरनेशनल इंडियन फ़िल्म एकेडमी अवार्ड और बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड के लिए भी नॉमिनेशन मिला था.
अजय देवगन की फिल्म मैदान में आई नजर
नितांशी ने पिछली बार अजय देवगन की फिल्म 'मैदान' में काम किया था. इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग की खूब चर्चा हो रही है.