पिता ने छोड़ा बिजनेस, मां ने सरकारी नौकरी से दिया इस्तीफा; एक किरदार ने बदल दी किस्मत

Nitanshi Goel Struggle: आपको लापता लेडीज की ‘फूल कुमारी’ का किरदार तो याद होगा. जिसके बाद सभी घरों में नितांशी गोयल की चर्चा आम हो गई थी. इसके बाद उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होनी शुरू हो गई थी. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. नितांशी ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड मॉडल के तौर पर की थी.