Gravite MPV का सच: नया मॉडल या Triber की स्टाइलिंग का कमाल?”

निसान ने ग्रेविटे MPV को पेश किया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह पूरी तरह से एक नया मॉडल है या सिर्फ़ रेनॉल्ट ट्राइबर का निसान वर्जन है? आइए जानते हैं इसके बारे में..