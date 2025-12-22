  • Home>
  • Gravite MPV का सच: नया मॉडल या Triber की स्टाइलिंग का कमाल?”

Gravite MPV का सच: नया मॉडल या Triber की स्टाइलिंग का कमाल?”

निसान ने ग्रेविटे MPV को पेश किया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह पूरी तरह से एक नया मॉडल है या सिर्फ़ रेनॉल्ट ट्राइबर का निसान वर्जन है? आइए जानते हैं इसके बारे में..


By: Anshika thakur | Published: December 22, 2025 11:20:00 AM IST

Nissan Graviti MPV - Photo Gallery
1/7

Nissan Graviti MPV

निसान ने नई ग्रेविट MPV पेश की है - यह एक कॉम्पैक्ट सात-सीटर गाड़ी है जिसे भारतीय बाज़ार के लिए बनाया गया है, और इसके मार्च 2026 तक शोरूम में आने की उम्मीद है.

Nissan Graviti MPV - Photo Gallery
2/7

Nissan India

ग्रेविटे का कोर बेस रेनॉल्ट ट्राइबर जैसा ही है, जिसका मतलब है कि यह उसी CMF-A प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसमें निसान-स्पेसिफिक स्टाइलिंग और अपडेट मिलते हैं.

Nissan Graviti MPV - Photo Gallery
3/7

Compact MPV

इसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि एक बोल्ड फ्रंट ग्रिल, बदले हुए LED लाइट्स, और C-शेप के स्टाइलिंग एक्सेंट, जो इसे ट्राइबर की तुलना में एक अनोखी रोड प्रेजेंस देते हैं.

Nissan Graviti MPV - Photo Gallery
4/7

Seven Seater Car

यह MPV भारत के लिए निसान की नई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जो टेक्टन SUV और भविष्य की 7-सीटर SUV जैसे दूसरे नए लॉन्च में शामिल होगी.

Nissan Graviti MPV - Photo Gallery
5/7

Indian Car Market

उसी फ्लेक्सिबल 7-सीट लेआउट और मॉड्यूलर केबिन स्पेस की उम्मीद करें जो इन कॉम्पैक्ट MPV को भारतीय परिवारों के बीच पॉपुलर बनाता है.

Nissan Graviti MPV - Photo Gallery
6/7

Upcoming Cars India

इसके इंटीरियर और फीचर्स में शायद Apple CarPlay और Android Auto के साथ 8-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और मॉडर्न सुविधा वाले फीचर्स शामिल होंगे.

Nissan Graviti MPV - Photo Gallery
7/7

Nissan 7 Seater

भारत में इसकी अनुमानित कीमत ₹6 – ₹9 लाख के आसपास है, जो इसे कॉम्पैक्ट 7-सीटर सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी बनाती है.

Tags:
Compact MPVIndian Car MarketNissan Graviti MPVNissan IndiaSeven Seater Carupcoming cars india
