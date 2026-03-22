Nirjala Ekadashi 2026: कब है निर्जला एकादशी? भीम ने भी रखा था ये खास व्रत; जानें तारीख, मुहूर्त और पारण से जुड़ी जानकारी

Nirjala Ekadashi Kab Hai 2026 Date: निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाता है. एकादशी व्रत सबसे उत्तम और फलदायी माना जाता है. इसी कारण इस व्रत का इंतजार सालभर से लोगों को रहता है. आप एक बार निर्जला एकादशी व्रत रखकर फल की प्राप्ति कर सकते हैं. भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था.आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है? और इससे जुड़ी बाकी जानकारी.