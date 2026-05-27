भीगा बदन खुले बाल और समुद्र का किनारा, TV की संस्कारी बहू ने बिकिनी पहन दिखाया जबरदस्त फिगर; देखें Photos

Nimrit Kaur Ahluwalia Bikini Photos: निमृत कौर अहलूवालिया टेलीविजन की लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक हैं. टीवी पर वो संस्कारी और सभ्य किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस फ्लोरिडा में वेकेशन पर हैं, जहां बीच पर फैन्स को उनका बोल्ड अवतार देखने को मिला. जिसको देखने के बाद सारे फैन्स ने अपना कंट्रोल खो दिया.