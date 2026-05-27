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भीगा बदन खुले बाल और समुद्र का किनारा, TV की संस्कारी बहू ने बिकिनी पहन दिखाया जबरदस्त फिगर; देखें Photos

Nimrit Kaur Ahluwalia Bikini Photos: निमृत कौर अहलूवालिया टेलीविजन की लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक हैं. टीवी पर वो संस्कारी और सभ्य किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस फ्लोरिडा में वेकेशन पर हैं, जहां बीच पर फैन्स को उनका बोल्ड अवतार देखने को मिला.  जिसको देखने के बाद सारे फैन्स ने अपना कंट्रोल खो दिया. 


By: Sohail Rahman | Last Updated: May 27, 2026 10:38:11 PM IST

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बिकीनी सेट में नजर आईं निमृत कौर - Photo Gallery
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बिकीनी सेट में नजर आईं निमृत कौर

समंदर किनारे निमृत कौर ब्राउन बिकिनी सेट में नजर आई. जिसमें उनका बोल्डनेस अंदास देखकर हर किसी का मुंह खुला रह गया.

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दिखा ग्लैमरस लुक - Photo Gallery
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दिखा ग्लैमरस लुक

एक्ट्रेस बिकिनी में आत्मविश्वासी और स्टाइलिश दिख रही थीं. उन्होंने बिकीनी ब्रा के साथ मैचिंग बॉटम्स पहने थे, जिससे उनका लुक ग्लैमरस लग रहा था.

पहना शेल चोकर नेकपीस - Photo Gallery
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पहना शेल चोकर नेकपीस

समुद्री एहसास बढ़ाने के लिए उन्होंने शेल चोकर नेकपीस भी पहना था, जो बीच के मूड से बिल्कुल मेल खा रहा था.

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पहना ब्राउन हैट - Photo Gallery
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पहना ब्राउन हैट

निमृत कौर ने अपने लुक को कंपलीट करने के लिए स्टाइलिश ब्राउन हैट पहना था. जिसकी वजह से उनका बीच लुक ट्रेंडी और नैचुरल लग रहा था.

फैन्स के उड़े होश - Photo Gallery
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फैन्स के उड़े होश

टीवी की संस्कारी बहू को बिकिनी में देखकर फैन्स के होश उड़ गए हैं. एक ने लिखा कि ये तो नहीं सोचा था. दूसरे ने कहा कि मैम गर्मी बढ़ा दी.

बिकिनी अवतार देख सब हैरान - Photo Gallery
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बिकिनी अवतार देख सब हैरान

बिकिनी पहनकर निमृत ने अपना टोन्ड फिगर भी फ्लॉन्ट किया, जिसे देखकर फैन्स सन्न रह गए. एक ने लिखा कि आपने कितना वजन घटा लिया.

फैन्स ने की तारीफ - Photo Gallery
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फैन्स ने की तारीफ

अन्य फैन ने कहा कि UFF... मार ही डाला. कई फैन्स ने फायर इमोजी बनाई. कुछ लोगों ने निमृत को ग्लैमरस बताकर उनकी तारीफ की.

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बिग बॉस 16 का बनी थीं हिस्सा - Photo Gallery
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बिग बॉस 16 का बनी थीं हिस्सा

इसके अलावा, निमृत कौर अहलूवालिया के काम की बात करें तो उन्हें टीवी पर छोटी सरदारनी शो के लिए जाना जाता है. वो बिग बॉस 16 का हिस्सा भी बनी थीं. आखिरी बार उन्हें 2022 में खतरा खतरा खतरा शो में देखा गया था.

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Nimrit Kaur Ahluwalia
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