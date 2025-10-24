क्या आपको भी रात में घूमने जाने का है शौक? तो जानिए दिल्ली की उन जगहों के बारे में स्वर्ग से कम नहीं लगती

  • Home>
दिल्ली दिन में भी खूबसूरत है, लेकिन रात में यह और भी रोमांचक और जादुई नजर आती है. शहर की रौनक, रोशनी और हलचल रात में अलग ही अनुभव देती है. आइए जानते हैं दिल्ली की 8 ऐसी जगहें जो रात में देखने लायक हैं.

By: Komal Singh | Published: October 24, 2025 8:21:11 AM IST

1/8

इंडिया गेट

रात में इंडिया गेट की रोशनी अद्भुत लगती है. पार्क में बैठकर आप ठंडी हवा में टहल सकते हैं और आसपास की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं.

2/8

कनॉट प्लेस

कनॉट प्लेस रात में रोशनी और भीड़ से जीवंत हो जाता है. यहाँ कई कैफे, रेस्टोरेंट और शॉप्स खुली रहती हैं. दोस्तों के साथ घूमने, खरीदारी करने और डिनर करने के लिए यह जगह सबसे बेहतरीन है.

3/8

लोटस टेम्पल

लोटस टेम्पल रात में शांत और खूबसूरत नजर आता है. इसकी सफेद संरचना और जलाशय की रोशनी का दृश्य अद्भुत होता है.

4/8

हौज खास विलेज

हौज खास विलेज रात में जगमगाता है. यह जगह अपने बार, कैफे और लाइफस्टाइल शॉप्स के लिए मशहूर है. युवाओं और फूड लवर्स के लिए यह जगह मनोरंजन और स्वादिष्ट खाने का बेहतरीन मिश्रण देती है.

5/8

लाल किला

लाल किला रात में रोशनी और साउंड एंड लाइट शो के लिए खास है. इसके इतिहास और वास्तुकला का नजारा रात में और भी सुंदर लगता है. यह दिल्ली की प्रमुख सांस्कृतिक जगहों में से एक है.

6/8

कुतुब मीनार

कुतुब मीनार की रात की रोशनी इसका आकर्षण बढ़ा देती है. इसके ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला का अनुभव रात में अलग ही लगता है.

7/8

कनॉट प्लेस के आसपास के स्ट्रीट फूड

रात में दिल्ली का स्ट्रीट फूड भी एक अनुभव है. चांपाटी, गोलगप्पा और चाट का मजा रात में और भी बढ़ जाता है. कनॉट प्लेस और चांदनी चौक की गलियां स्वाद और रोमांच दोनों का मिश्रण देती हैं.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

