Night Habits Astrology: रात में सोने से पहले भूलकर भी न करें ये काम, बिगाड़ सकती हैं किस्मत, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
रात की आदतों का ग्रहों से होता है संबंध
ज्योतिष के अनुसार रात का समय चंद्रमा और राहु-केतु के प्रभाव में रहता है. इस दौरान घर की ऊर्जा जल्दी प्रभावित होती है और छोटी गलतियां भी मानसिक और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं.
गंदे बर्तन छोड़कर न सोएं
रात में किचन में गंदे बर्तन छोड़ना अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं.
झाड़ू को गलत जगह रखने से बचें
ज्योतिष में झाड़ू को शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है. झाड़ू को दरवाजे के सामने या खुली जगह पर रखना धन हानि और बढ़ते खर्चों का कारण माना जाता है.
बिना हाथ-पैर धोए न जाएं बिस्तर पर
दिनभर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर के साथ बिस्तर तक पहुंच सकती है. सोने से पहले हाथ-पैर और चेहरा धोने से मन शांत रहता है और अच्छी नींद आती है.
रात में आईना देखकर सोना माना जाता है अशुभ
आईना राहु का प्रतीक माना जाता है. बिस्तर के सामने आईना होने से मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है. बेहतर होगा कि रात में आईने को ढक दें.
छोटी आदतें बन सकती हैं बड़ी परेशानी
घर में बार-बार तनाव, चीजों का टूटना या पैसों का न टिकना कई बार नकारात्मक ऊर्जा के संकेत माने जाते हैं. रात की गलत आदतें इसका कारण बन सकती हैं.
सोने से पहले करें ये आसान उपाय
रात में सोने से पहले घर और किचन साफ रखें, हाथ-पैर धोएं और मन को शांत रखने की कोशिश करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.