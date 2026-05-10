Night Habits Astrology: रात में सोने से पहले भूलकर भी न करें ये काम, बिगाड़ सकती हैं किस्मत, जानिए क्या कहता है ज्योतिष

Night Habits Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात का समय केवल आराम करने का नहीं, बल्कि ऊर्जा और ग्रहों के प्रभाव का भी समय माना जाता है. सोने से पहले की गई छोटी-छोटी आदतें घर की सकारात्मकता, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती हैं. कई बार रोजमर्रा की कुछ गलतियां धीरे-धीरे तनाव, पैसों की तंगी और नकारात्मकता का कारण बन जाती हैं. आइए जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में जिन्हें बदलकर आप जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.