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Night Driving Tips: रात में ड्राइव करने से पहले जरूर ध्यान रखें ये टिप्स, सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी

Night Driving Tips: कार चलाना एक जिम्मेदारी भरा काम है, लेकिन जब बात रात में ड्राइविंग की आती है तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. रात के समय ड्राइव करना आमतौर पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दिन के मुकाबले रात में सड़क पर विजिबिलिटी कम होती है, दूरी का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा हिस्सा रात के समय होता है.


By: Kunal Mishra | Published: June 14, 2026 9:24:25 PM IST

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हेडलाइट्स चेक करें

रात में कार ड्राइव करते समय आपको अपनी हेडलाइट्स को चेक कर लेना चाहिए. इसके लिए आपको हाई बीम और लो बीम दोनों को चेक कर लेना चाहिए कि टेल लाइट्स और ब्रेक लाइट्स चालू हों. इसके साथ ही साथ इंडिकेटर को भी चेक कर लेना चाहिए.

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विंडशील्ड और मिरर साफ रखें

कई बार धूल, गंदगी और धुंध के कारण रात में देखने में परेशानी हो सकती है. इसलिए ऐसे में सुरक्षित ड्राइविंग करने के लिए आपको विंडशील्ड को साफ करने के साथ ही रियर व्यू मिरर को भी साफ कर लेना चाहिए साथ ही देखना चाहिए कि साइड मिरर पर धूल न जमी हो.

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तेज हेडलाइट्स से बचें

कई बार सामने से आने वाली गाड़ियों की हाई बीम आंखों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकती है. इसलिए सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आपको सीधे हेडलाइट देखने से बचना चाहिए साथ ही साथ सड़क के बाएं किनारे पर फोकस करना चाहिए.

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थकान महसूस हो तो ड्राइविंग न करें

रात में ड्राइविंग के दौरान नींद और थकान सबसे बड़े खतरे माने जाते हैं. इसलिए अगर आपको रात में नींद आ रही है तो ऐसी स्थिति में कार को रोककर कुछ देर आराम करना चाहिए और कार चलाने से बचना चाहिए.

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हमेशा लगाएं सीट बेल्ट

चाहे दूरी कितनी भी कम हो, सीट बेल्ट लगाना हमेशा जरूरी ही माना जाता है. दरअसल, सीट बेल्ट लगाने से आप हमेशा दुर्घटना से बचे रहते हैं साथ ही साथ चोट लगने की आशंका भी कम हो जाती है.

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