Night Driving Tips: रात में ड्राइव करने से पहले जरूर ध्यान रखें ये टिप्स, सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी

Night Driving Tips: कार चलाना एक जिम्मेदारी भरा काम है, लेकिन जब बात रात में ड्राइविंग की आती है तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. रात के समय ड्राइव करना आमतौर पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दिन के मुकाबले रात में सड़क पर विजिबिलिटी कम होती है, दूरी का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा हिस्सा रात के समय होता है.