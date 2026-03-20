शादी से पहले ससुर की गोद में बैठती है नई दुल्हन, एक बार नहीं कई बार करना पड़ता है ऐसा; क्यों निभाते हैं ये परंपरा?

Nigerian Tradition: नाइजीरिया के दक्षिणी हिस्से में रहने वाली एदो और एसान जनजातियों में एक परंपरा सदियों से चली आ रही है. जिसके बिना शादी का समारोह पूरा नहीं माना जाता है. यह रस्म यहां की हर दुल्हन को पूरी करनी होती है. यहां शादी को पूरा करने के लिए दुल्हन को अपने ससुर या दूल्हे की गोद में 7 से 11 बार बैठना होता है.