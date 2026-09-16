मां की नजर ने पहचाना हुनर , प्रियंका के दीवाने बनकर पहुंचे थे मिलने, किस्मत ने ऐसा पलटा खेल कि कहलाने लगे ‘नेशनल जीजू’

कब लिखा पहला गीत?

निक जोनास ने महज 7 साल की उम्र में ब्रॉडवे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की इस दौरान उन्होंने ‘टाइनी टिम’, ‘चिप पॉट्स’, ‘लिटिल जेक’ और ‘गैवरोचे’ जैसे किरदार निभाए. साल 2002 में उन्होंने अपने पिता के साथ ‘ब्यूटी एंड द बीस्ट’ में काम किया. इसी दौरान निक ने ‘जॉय टू द वर्ल्ड (ए क्रिसमस प्रेयर)’ नाम का गाना लिखा, जिसे बाद में एक म्यूजिक एल्बम में शामिल किया गया. साल 2003 में यह गाना क्रिश्चियन रेडियो पर रिलीज हुआ और इसे निक का पहला सोलो गाना माना जाता है.