मां की नजर ने पहचाना हुनर , प्रियंका के दीवाने बनकर पहुंचे थे मिलने, किस्मत ने ऐसा पलटा खेल कि कहलाने लगे ‘नेशनल जीजू’
Nick Jonas Birthday: अमेरिकी सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन निक जोनस आज 34 बरस हो गए हैं. आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियां बताएंगे. साथ ही बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी उम्र से 10 साल बड़ी हसीना प्रियंका चोपड़ा को पत्नी बनाया. चलिए जानते हैं निक जोनस के बारे में.
निक जोनस का कहां हुआ था जन्म?
जोनस का जन्म 16 सितंबर, 1992 को डलास , टेक्सास में हुआ था. वे डेनिस ( नी मिलर) और पॉल केविन जोनास के तीसरे बेटे हैं. जोनस के पिता गीतकार, संगीतकार और असेंबलीज़ ऑफ़ गॉड चर्च में पूर्व पादरी थे, जबकि उनकी मां पूर्व सांकेतिक भाषा शिक्षिका और गायिका थीं.
सिंगिंग की तरफ कैसे बढ़े निक जोनस के कदम
निक जोनस के पिता संगीत के शौकीन थे. इसलिए घर में शुरुआत से ही निक जोनस ऐसा माहौल मिला. बताया जाता है कि जब निक छह साल के थे, तो उनकी मां डेनिस ने उन्हें ब्यूटी पार्लर में गाते हुए सुना. इसी के बाद निक जोनस की मां ने फैसला किया कि वह निक को सिंगर ही बनाएंगी.
कब लिखा पहला गीत?
निक जोनास ने महज 7 साल की उम्र में ब्रॉडवे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की इस दौरान उन्होंने ‘टाइनी टिम’, ‘चिप पॉट्स’, ‘लिटिल जेक’ और ‘गैवरोचे’ जैसे किरदार निभाए. साल 2002 में उन्होंने अपने पिता के साथ ‘ब्यूटी एंड द बीस्ट’ में काम किया. इसी दौरान निक ने ‘जॉय टू द वर्ल्ड (ए क्रिसमस प्रेयर)’ नाम का गाना लिखा, जिसे बाद में एक म्यूजिक एल्बम में शामिल किया गया. साल 2003 में यह गाना क्रिश्चियन रेडियो पर रिलीज हुआ और इसे निक का पहला सोलो गाना माना जाता है.
डेटिंग लाइफ काफी चर्चे में रही
निक जोनास की डेटिंग लाइफ भी चर्चा में रही है. महज 14 साल की उम्र में उन्होंने माइली साइरस को डेट किया था. इसके बाद उनका नाम सेलेना गोमेज, डेल्टा गुडरेम और ओलिविया कल्पो से भी जुड़ा. डेल्टा उनसे करीब 11 साल बड़ी थीं, जबकि ओलिविया के साथ उनका रिश्ता करीब दो साल चला। बाद में निक ने प्रियंका चोपड़ा से शादी की.
कैसे हुई प्रियंका चोपड़ा से मुलाकात?
2015-16 में निक जोनास सिंगल थे. भाई केविन की सलाह पर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को मैसेज किया और खुद को उनका फैन बताया. 2017 के मेट गाला में दोनों पहली बार मिले और साथ रेड कार्पेट पर नजर आए. एक्ट्रेस निक से 10 साल बड़ी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार उम्र नहीं देखता.
कब की शादी?
मई 2018 में निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा ने डेटिंग शुरू की. जुलाई में निक ने प्रियंका को प्रपोज किया और अगस्त में मुंबई में दोनों की रोका सेरेमनी हुई. दिसंबर 2018 में दोनों ने शादी कर ली और निक बन गए इंडिया वालों के लिए नेशनल जीजू.