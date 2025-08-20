टीवी की बोल्ड एक्ट्रेस Nia Sharma ने पहनी ऐसी सेक्सी ड्रेस, जिसे देख उड़ गए सभी के होश!

निया शर्मा टेलीविजन इंडस्ट्री की बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस में से एक हैं, जो अक्सर अपनी बोल्ड और सेक्सी अदाओं की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया हैं जो काफी हंगामा मचा रही हैं, जिसमे उन्होंने बैकलेस ड्रेस पहन रखा हैं और फैंस उनकी हॉटनेस देख पिघल गए हैं।