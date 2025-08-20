  • Home>
टीवी की बोल्ड एक्ट्रेस Nia Sharma ने पहनी ऐसी सेक्सी ड्रेस, जिसे देख उड़ गए सभी के होश!

निया शर्मा टेलीविजन इंडस्ट्री की बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस में से एक हैं, जो अक्सर अपनी बोल्ड और सेक्सी अदाओं की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया हैं जो काफी हंगामा मचा रही हैं, जिसमे उन्होंने बैकलेस ड्रेस पहन रखा हैं और फैंस उनकी हॉटनेस देख पिघल गए हैं। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 20, 2025 12:59:32 IST
Nia gave a sexy pose looking at the camera - Photo Gallery
1/7

निया ने कैमरे को देख दिए सेक्सी पोज

इस तरवीर में निया शर्मा चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़ी है और काफी खूबसूरती के साथ पोज देती नजर आ रही हैं , उनका ये दिलकश अंदाज फैंस का दिल जीत रहा हैं।

Soft makeup and minimal jewellery added spice to Nias look - Photo Gallery
2/7

सॉफ्ट मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी ने निया के लुक में लगाया तड़का

निया इस फोटो में बेहद खबसूरत नजर आ रही हैं, उनके सॉफ्ट मेकअप और न्यूड लिपस्टिक शेड और मिनिमल ज्वेलरी उनके लुक की खूबसूरती और निखार रहे हैं।

Nia Sharma gave a killer pose - Photo Gallery
3/7

निया शर्मा ने दिया कातिलाना पोज

निया शर्मा इस तस्वीर में कैमरे की तरफ देखकर नहीं बल्कि साइड एंगल में कातिलाना पोज देती नजर आ रही हैं, उनकी बिखरी जुल्फे फैंस को अपना दीवाना बना रही हैं।

Nia Sharma showed off her beauty wearing a deep neck outfit - Photo Gallery
4/7

निया शर्मा ने डीप नैक ऑउटफिट पहन चलाया अपने हुस्न का जादू

इस तस्वीर में निया शर्मा ने डीप नैक कट वाला ऑउटफिट पहन रखा हैं और वो खिड़की के सहारे खड़ी होकर पोज दे रही हैं, उनके लुक में वेवी हेयरस्टाइल ने चार चांद लगा दिए हैं।

Confidence is visible on Nia face - Photo Gallery
5/7

निया के चेहरे पर झलक रहा हैं कॉन्फिडेंस

इस तस्वीर में निया शर्मा सनलाइट में सेल्फी लेते हुए नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर एक दिल करा लेने वाली स्माइल हैं जो लोगों का दिल चुरा रही हैं।

Nia wore a backless and sexy dress and cast a spell on people - Photo Gallery
6/7

निया ने पहनी बैकलेस और सेक्सी ड्रेस चला दिया लोगों पर अपना जादू

इस तस्वीर में निया शर्मा ने ब्राउन कलर की वैकलेस शॉर्ट ड्रेस पहने नजर आ रही हैं और ये ड्रेस उनकी खूबसूरती और हॉटनेस को अच्छे से दिखा रही हैं। निया के ये पोस्ट देख फैंस उनकी जमकर तारीफ़ कर रहे हैं।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

