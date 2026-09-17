Nia Sharma Hot Photos: चॉकलेटी बदन और कातिल अदाएं! टीवी की वो एक्ट्रेस जो धड़ाधड़ पोस्ट करती हैं वो वाली तस्वीरें; मर्दों की नहीं हटती नजर

Nia Sharma Hot Photos: चॉकलेटी बदन और कातिल अदाएं! टीवी की वो एक्ट्रेस जो धड़ाधड़ पोस्ट करती हैं वो वाली तस्वीरें; मर्दों की नहीं हटती नजर
Nia Sharma Latest Hot Photos: टीवी की दुनिया में ‘एक हजारों में मेरी बहना है’, ‘जमाई राजा’, ‘काली-एक अग्निपरीक्षा’ और ‘इश्क़ में मर जावां’ जैसे सुपरहिट सीरियल्स से घर-घर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अपनी दमदार अदाकारी के साथ-साथ निया अपने बिंदास और बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में शेयर की गई उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है, जहां उनका ग्लैमरस और हॉट अवतार इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस उनके इस बेबाक स्टाइल और कातिलाना लुक पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
हॉट ड्रेस में दिखीं निया
सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर करने वाली निया इस बार एक हॉट ड्रेस में नज़र आई. जिसने सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया.
instagram का बढ़ाया पारा
इस खूबसूरत ड्रेस में निया ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई फोटो शेयर की हैं. उन्होंने न्यूड मेकअप किया है.
खुले बालों और बेबाक एटीट्यूड
खुले बालों और बेबाक एटीट्यूड के साथ निया कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक किलर पोज देती नजर आ रही हैं.
निया का बोल्ड अंदाज
उनके इस बोल्ड और ग्लैमरस अवतार को देखकर फैंस अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे हैं.
मिले लाखों लाइक्स
सोशल मीडिया पर उनकी इन तस्वीरों को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में फैंस तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
फिटनेस भी है जबरदस्त
अपनी फिटनेस और स्टाइल स्टेटमेंट से निया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टाइल आइकॉन हैं.