बिकिनी पहन कातिलाना अंदाज में छाई शिखर धवन की वाइफ सोफी शाइन, फोटोज देख मदहोश हुए लोग

Sophie Shine-Shikhar Dhawan: शिखर धवन ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ दूसरी शादी कर नई जिंदगी की शुरुआत की है. शादी के बाद ये कपल इन दिनों हनीमून पर है और अपनी रोमांटिक तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है. सोफी की ग्लैमरस तस्वीरें और दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है, जिससे ये जोड़ी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है.