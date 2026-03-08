  • Home>
  • बिकिनी पहन कातिलाना अंदाज में छाई शिखर धवन की वाइफ सोफी शाइन, फोटोज देख मदहोश हुए लोग

बिकिनी पहन कातिलाना अंदाज में छाई शिखर धवन की वाइफ सोफी शाइन, फोटोज देख मदहोश हुए लोग

Sophie Shine-Shikhar Dhawan: शिखर धवन ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ दूसरी शादी कर नई जिंदगी की शुरुआत की है. शादी के बाद ये कपल इन दिनों हनीमून पर है और अपनी रोमांटिक तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है. सोफी की ग्लैमरस तस्वीरें और दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है, जिससे ये जोड़ी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 8, 2026 1:59:20 PM IST

बिकिनी पहन कातिलाना अंदाज में छाई शिखर धवन की वाइफ सोफी शाइन, फोटोज देख मदहोश हुए लोग - Photo Gallery
1/7

दूसरी शादी के बाद नई शुरुआत

भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी कर नई जिंदगी शुरू की है. शादी के बाद दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

2/7

हनीमून की झलकियां सोशल मीडिया पर

कपल इन दिनों अपने हनीमून को एन्जॉय कर रहा है और फैंस के साथ लगातार तस्वीरें व वीडियो शेयर कर रहा है, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है.

3/7

बिकिनी में सोफी का ग्लैमरस लुक

सोफी शाइन ने वॉटर विला से मल्टीकलर बिकिनी में अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर कीं. सटल मेकअप और कर्ली हेयर में उनका स्टाइलिश लुक काफी आकर्षक लग रहा है.

4/7

सी-थ्रू ट्राउजर के साथ स्टाइल

बिकिनी बॉटम के साथ सोफी ने व्हाइट नेट का सी-थ्रू ट्राउजर कैरी किया, जिसने उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया. समंदर के खूबसूरत नजारे के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

5/7

मिरर सेल्फी में दिखा स्वैग

सोफी ने एक मिरर सेल्फी भी शेयर की, जिसमें वे कॉन्फिडेंट अंदाज में पोज देती नजर आईं. उनका टोंड फिगर और स्टाइल फैंस को खूब पसंद आया।

6/7

पूल में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट

हनीमून के दौरान कपल ने पूल में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी एन्जॉय किया. सोफी ने इसका वीडियो शेयर किया, जिसमें कई स्वादिष्ट डिशेज नजर आईं.

7/7

शानदार केमिस्ट्री और कपल गोल्स

शिखर और सोफी की साइकिलिंग और साथ बिताए पलों की तस्वीरें भी सामने आईं. दोनों की केमिस्ट्री और रोमांटिक अंदाज फैंस को कपल गोल्स दे रहा है.

Tags:
Shikhar DhawanSophie Shine
