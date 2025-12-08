New Year Trip: नए साल में जैसलमेर जानें का कर रहे हैं प्लान तो इन जगहों को करें एक्सप्लोर

New Year Trip: अगर नए साल के मौके पर कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये सफर आपके नए साल की शुरुआत को सुनहरी यादों से भर देगा. सम सैंड ड्यून्स में रोमांचक सफारी, सोनार किले की भव्यता, हवेलियों की नक्काशी और थार की शांत, चमकीली रातें जैसलमेर में हर पल नए साल को एक खास एहसास देता है. अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर करें.