New Year Lucky Plants: नए साल में हरियाली के साथ आएगी खुशहाली, लगाएं ये 5 पौधे

New Year Lucky Plants: नए साल की शुरुआत जल्द ही होने वाली है. नया साल नए उम्मीदें लेकर आता है. हर कोई इसे खास बनाना चाहता है. नए साल में अपने घर में कौन-से 5 पौधों को लाना चाहिए जिससे घर-परिवार और जीवन में खुशहाली बनी रहे.

By: Tavishi Kalra | Published: December 19, 2025 2:33:35 PM IST

1/6

New Year 2026 Lucky Plants

जल्द ही साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. नया साल हर किसी के जीवन में खुशहाली, सुख-समृद्धि लेकर आएगा, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ओर से भी मेहनत करने की जरूरत होती है. नए साल पर घर-परिवार में खुशियां बनी रहें, पॉजीटिव एनर्जी का वास हो, करियर और बिजनेस में ग्रोथ मिले इसके लिए जरूरी है नए साल में अपने घर लाएं यह पौधे.

2/6

Tulsi

तुलसी - तुलसी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुद्ध पौधा माना जाता है. मान्यता है तुलसी में मां लक्ष्मी जी का वास होता है. तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है. इसलिए नए साल में अगर आप अपने घर पर पौधे लाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तुलसी का पौधा लाएं.

3/6

Shammi

शमी का पौधा, भगवान शनि देव का प्रतीक है. शनि दोष से मुक्ति के लिए अपने घर में नए साल में शमी का पौधा जरूर लाएं. इस पौधों को घर में लगाने से घर-परिवार पर शनि देव की कृपा बनी रहती है.

4/6

Money plant

मनी प्लांट (Money Plant) अपने घर में लगाना बहुत शुभ होता है. मान्यता है मनी प्लांट को धन-दौलत, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. इसीलिए नए साल में इसे अपने घर पर जरूर लाएं, ताकि आपका पूरा साल शुभ बीते.

5/6

Jade

जेड प्लांट (Jade Plant) जेड प्लांट एक मजबूत प्लांट है. इसके घर में लाने और लगाने से घर में पॉजीटिव माहौल बना रहता है. जेड प्लांट घर में लगाने से घर के लोग तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं. इस नए साल में इसे अपने घर जरूर लाएं और लगाएं.

6/6

Peace Lily

पिस लिली (Pease Lily) अपने नाम की तरह ही घर और लोगों के जीवन में शांति और खुशहाली लाती है. पिस लीली अपने घर में लगाना बहुत शुभ होता है. इसको लगाने से घर का माहौल शांत बना रहता है. नए साल में इसे घर में जरूर लाएं.

