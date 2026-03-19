New Year in India: कहीं नवरात्र तो कहीं नवरेह… देशभर में अलग-अलग नाम और अंदाज से मनाया जाता है नववर्ष

New Year in India: भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, जहां एक ही साल में अलग-अलग समय पर कई बार नववर्ष मनाया जाता है. भारत में सिर्फ 1 जनवरी ही नहीं, बल्कि पूरे साल में अलग-अलग परंपराओं और कैलेंडर के आधार पर करीब 9 बार नववर्ष मनाया जाता है.