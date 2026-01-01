  • Home>
  New Year 2026: स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक! नए साल के पहले दिन क्या रहेगा बंद और क्या खुला ?

New Year 2026: स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक! नए साल के पहले दिन क्या रहेगा बंद और क्या खुला ?

New Year 2026: गुरुवार को जब दुनिया भर के लोगों ने नए साल 2026 का स्वागत किया, तो भारत की सड़कों पर जश्न का माहौल था. यह जश्न कड़ाके की ठंड और बड़े शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया. उम्मीद है कि साल के पहले दिन कई जगहें खुली रहेंगी, लेकिन छुट्टियों की पाबंदियों को देखते हुए कुछ जगहें बंद भी रह सकती हैं. चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा खुला और क्या बंद. 


By: Heena Khan | Published: January 1, 2026 11:53:29 AM IST

सरकारी दफ़्तर और विभाग

ज़्यादातर सरकारी दफ़्तर खुले रहने की उम्मीद है क्योंकि नया साल एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे है.

स्कूल और कॉलेज

स्कूल और सरकारी कॉलेज भी खुले रहने की संभावना है. हालांकि, कुछ जगहों पर, बढ़ती ठंड के कारण सरकार ने सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं.

अस्पताल और हेल्थकेयर सेवाएं

इमरजेंसी सेवाएं और सरकारी अस्पताल चालू रहेंगे.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट

दिल्ली मेट्रो, बसें और टैक्सी सेवाएं शेड्यूल के अनुसार चालू रहने की उम्मीद है.

मेट्रो पर बढ़ी सुरक्षा

नए साल के जश्न से पहले, पूरे भारत के शहरों में कई मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली शामिल हैं. कुछ शहरों में स्पेशल सेवाएं भी दी गईं, जहां मेट्रो का समय बढ़ाया गया था.

बैंक और शेयर बाज़ार

भारत के कुछ हिस्सों में नए साल के दिन बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिज़र्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोलकाता और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.

