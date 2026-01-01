New Year 2026: स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक! नए साल के पहले दिन क्या रहेगा बंद और क्या खुला ?

New Year 2026: गुरुवार को जब दुनिया भर के लोगों ने नए साल 2026 का स्वागत किया, तो भारत की सड़कों पर जश्न का माहौल था. यह जश्न कड़ाके की ठंड और बड़े शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया. उम्मीद है कि साल के पहले दिन कई जगहें खुली रहेंगी, लेकिन छुट्टियों की पाबंदियों को देखते हुए कुछ जगहें बंद भी रह सकती हैं. चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा खुला और क्या बंद.