New Year 2026: जश्न में छलके जाम, दिल्ली से यूपी तक रिकॉर्डतोड़ शराब बिक्री; जानें बिक्री के मामले में कौन-सा राज्य रहा टॉप पर?

New Year Eve Liquor Sales: भारत में नए साल 2026 की शुरुआत केवल आतिशबाजी, पार्टियों और काउंटडाउन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस दौरान कई राज्यों में शराब की रिकॉर्डतोड़ बिक्री भी देखने को मिली. अलग-अलग राज्यों से सामने आए आंकड़े यह दिखाते हैं कि नए साल के जश्न में शराब की खपत ने पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए. खास बात यह रही कि इस बार केवल दिल्ली या पंजाब ही नहीं, बल्कि दक्षिणी राज्य और उत्तर प्रदेश भी बिक्री के मामले में सबसे आगे रहे.