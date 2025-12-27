New Year 2026 Do’s and Don’ts: गुरुवार से नए साल की शुरुआत, पहले दिन क्या करें और क्या नहीं जानें
New Year 2026 Do’s and Don’ts: जल्द ही नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. नए साल का पहला दिन गुरुवार होगा. यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है. जानते हैं साल के पहले दिन की शुरुआत कैसे करें और इस दिन क्या करें और क्या नहीं.
New Year Dos and Don'ts
नए साल के पहले दिन की शुरुआत गुरुवार के दिन से होगा. 1 जनवरी 2026 को अपने दिन की शुरुआत शुभ और सकारात्मकता से साथ करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है.
New Year Dos and Don'ts
इस दिन सुबह जल्दी उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें. इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें. साल के पहले दिन इस कार्य को करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है.
Slide 3
इस दिन अपने दिन के कुछ लक्ष्य स्थापित करें. इस दिन दान करना बहुत शुभ होता है. इस दिन जरूरतमंदों को दान दें और जरूरत का सामान बांटे.
इस दिन अपने लक्ष्यों को लिखें जिसे आप इस नए साल में पूरा करना चाहते हैं. उन लक्ष्यों पर साल के प्रथम दिन से ही कुछ ना कुछ काम जरूर शुरू करें. ऐसा करना शुभ माना गया है.
New Year Dos and Don'ts
इस दिन अपने दिन के कुछ लक्ष्य स्थापित करें. इस दिन दान करना बहुत शुभ होता है. इस दिन जरूरतमंदों को दान दें और जरूरत का सामान बांटे.
New Year Dos and Don'ts
इस दिन देर तक सोना, लड़ाई-झगड़े से दूरी बनाकर रखें. किसी से बेवजह की बहस में ना पड़ें. साथ ही साल के पहले दिन लेन-देन, उधार लेने और देने से बचें. किसी भी प्रकार के आलस्य से बचें.
New Year Dos and Don'ts
साल का पहला दिन बहुत शुभ है. इस दिन गुरुवार पड़ने से इस दिन का महत्व और अधिर बढ़ गया है. इस दिन भगवान गणेश, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें. इस दिन मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर पूजा-पाठ अवश्य करें.
New Year Dos and Don'ts
साल के पहले दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े ना पहनें. इस दिन कोशिश करें फटे कपड़े भी ना पहनें. ऐसा करने से नकारात्मकता आती है और अशुभ माना जाता है.