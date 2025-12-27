New Year 2026 Do’s and Don’ts: गुरुवार से नए साल की शुरुआत, पहले दिन क्या करें और क्या नहीं जानें

Slide 3

इस दिन अपने दिन के कुछ लक्ष्य स्थापित करें. इस दिन दान करना बहुत शुभ होता है. इस दिन जरूरतमंदों को दान दें और जरूरत का सामान बांटे.

इस दिन अपने लक्ष्यों को लिखें जिसे आप इस नए साल में पूरा करना चाहते हैं. उन लक्ष्यों पर साल के प्रथम दिन से ही कुछ ना कुछ काम जरूर शुरू करें. ऐसा करना शुभ माना गया है.