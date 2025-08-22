Sidharth और Janhvi Kapoor की फिल्म ‘परम सुंदरी’ के नए गाने ‘डेंजर’ में एक्ट्रेस के साड़ी लुक ने उड़ाया गर्दा, फैंस के दिलों पर चली छुरियां!
जहान्वी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘परम सुंदरी’ को लेकर काफी चर्चा में हैं, इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं। फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फिल्मो के गानों को फैंस के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा हैं, फिलहाल में परम सुंदरी फिल्म का न्यू गाना ‘डेंजर’ रिलीज किया हैं। फैंस इस गाने में जहान्वी के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें काफी खूबसूरत बता रहे हैं।
फिल्म 'परम सुंदरी' में साथ नजर आएंगे सिद्धार्थ और जहान्वी
जहान्वी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म परम सुंदरी में एक साथ नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 29 अगस्त को सभी के दिलों पर राज करने के लिए बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं।
जाह्नवी के लुक ने बनाया सभी को अपना दीवाना
ये फोटो जहान्वी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी के नए गाने डेंजर का हैं,जिसमे जहान्वी कपूर लाल साड़ी में काफी खूबसूरत और सेक्सी नजर आ रही हैं। जहान्वी के इस लुक की लोग जमकर तारीफ़ कर रहे हैं और उन्हें बला की खूबसूरत बता रहे हैं।
डेंजर सॉन्ग लव नहीं बल्कि हैं एक डांस ट्रैक
परम सुंदरी का 'डेंजर' गाना कोई लव ट्रैक नहीं, बल्कि एक डांस ट्रैक है, इस गाने के हूक्सटेप काफी एनर्जेटिक हैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ- साथ जहान्वी कपूर ने भी काफी एनर्जेटिक परफॉरमेंस दी हैं।
सिद्धार्थ और जहान्वी की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ने लगाई आग
इस गाने में दोनों स्टार्स एनर्जी और ग्रेसफुल तरीके से डांस मूव्स करते नजर आ रहे हैं। इस गाने में सिद्धार्थ और जहान्वी की केमिस्ट्री को लोगो ने काफी पसंद किया हैं।
परम सुंदरी में दिखेगी नार्थ और साउथ की अनोखी लोव स्टोरी
परम सुंदरी फिल्म में सभी ऑडियंस को सिद्धार्थ और जहान्वी के बीच अनोखी लव स्टोरी देखने को मिलेगी क्यूंकि इस फिल्म में सिद्धार्थ एक नार्थ इंडियन लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं और जहान्वी ने साउथ इंडियन गर्ल का रोल प्ले किया हैं।
फैंस कर रहे हैं फिल्म का बेसब्री से इंतजार
सिद्धार्थ और जहान्वी के फैंस उनकी फिल्म परम सुंदरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फैंस को इस फिल्म के गाने काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं और वो लोग सिद्धार्थ और जाह्नवी की बीच की केमेस्ट्री को काफी पसंद और प्यार दे रहे हैं।
