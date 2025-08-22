  • Home>
  Sidharth और Janhvi Kapoor की फिल्म 'परम सुंदरी' के नए गाने 'डेंजर' में एक्ट्रेस के साड़ी लुक ने उड़ाया गर्दा, फैंस के दिलों पर चली छुरियां!

Sidharth और Janhvi Kapoor की फिल्म ‘परम सुंदरी’ के नए गाने ‘डेंजर’ में एक्ट्रेस के साड़ी लुक ने उड़ाया गर्दा, फैंस के दिलों पर चली छुरियां!

जहान्वी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘परम सुंदरी’ को लेकर काफी चर्चा में हैं, इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं। फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फिल्मो के गानों को फैंस के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा हैं, फिलहाल में परम सुंदरी फिल्म का  न्यू गाना ‘डेंजर’ रिलीज किया हैं। फैंस इस गाने  में जहान्वी के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें काफी खूबसूरत बता रहे हैं। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 22, 2025 11:55:04 IST
Siddharth and Jahnvi will be seen together in the film Param Sundari - Photo Gallery
फिल्म 'परम सुंदरी' में साथ नजर आएंगे सिद्धार्थ और जहान्वी

जहान्वी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म परम सुंदरी में एक साथ नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 29 अगस्त को सभी के दिलों पर राज करने के लिए बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं।

Jhanvi look made everyone crazy about her - Photo Gallery
जाह्नवी के लुक ने बनाया सभी को अपना दीवाना

ये फोटो जहान्वी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी के नए गाने डेंजर का हैं,जिसमे जहान्वी कपूर लाल साड़ी में काफी खूबसूरत और सेक्सी नजर आ रही हैं। जहान्वी के इस लुक की लोग जमकर तारीफ़ कर रहे हैं और उन्हें बला की खूबसूरत बता रहे हैं।

Danger song is not a love song but a dancing track - Photo Gallery
डेंजर सॉन्ग लव नहीं बल्कि हैं एक डांस ट्रैक

परम सुंदरी का 'डेंजर' गाना कोई लव ट्रैक नहीं, बल्कि एक डांस ट्रैक है, इस गाने के हूक्सटेप काफी एनर्जेटिक हैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ- साथ जहान्वी कपूर ने भी काफी एनर्जेटिक परफॉरमेंस दी हैं।

Siddharth and Jahnvis onscreen chemistry set the screen on fire - Photo Gallery
सिद्धार्थ और जहान्वी की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ने लगाई आग

इस गाने में दोनों स्टार्स एनर्जी और ग्रेसफुल तरीके से डांस मूव्स करते नजर आ रहे हैं। इस गाने में सिद्धार्थ और जहान्वी की केमिस्ट्री को लोगो ने काफी पसंद किया हैं।

Param Sundari will show the unique love story of North and South - Photo Gallery
परम सुंदरी में दिखेगी नार्थ और साउथ की अनोखी लोव स्टोरी

परम सुंदरी फिल्म में सभी ऑडियंस को सिद्धार्थ और जहान्वी के बीच अनोखी लव स्टोरी देखने को मिलेगी क्यूंकि इस फिल्म में सिद्धार्थ एक नार्थ इंडियन लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं और जहान्वी ने साउथ इंडियन गर्ल का रोल प्ले किया हैं।

Fans are eagerly waiting for the film - Photo Gallery
फैंस कर रहे हैं फिल्म का बेसब्री से इंतजार

सिद्धार्थ और जहान्वी के फैंस उनकी फिल्म परम सुंदरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फैंस को इस फिल्म के गाने काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं और वो लोग सिद्धार्थ और जाह्नवी की बीच की केमेस्ट्री को काफी पसंद और प्यार दे रहे हैं।

Disclaimer - Photo Gallery
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

