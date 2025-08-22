Sidharth और Janhvi Kapoor की फिल्म ‘परम सुंदरी’ के नए गाने ‘डेंजर’ में एक्ट्रेस के साड़ी लुक ने उड़ाया गर्दा, फैंस के दिलों पर चली छुरियां!

जहान्वी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘परम सुंदरी’ को लेकर काफी चर्चा में हैं, इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं। फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फिल्मो के गानों को फैंस के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा हैं, फिलहाल में परम सुंदरी फिल्म का न्यू गाना ‘डेंजर’ रिलीज किया हैं। फैंस इस गाने में जहान्वी के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें काफी खूबसूरत बता रहे हैं।