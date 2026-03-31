1 अप्रैल से बदलेंगे ये नियम, टैक्स से FASTag तक, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New rules from april 1 2026: 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष के साथ कई बदलाव लागू होंगे. जिसमें 12.75 लाख तक आय पर टैक्स छूट, ITR फाइलिंग आसान, Punjab National Bank की ATM लिमिट घटी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) FASTag महंगा, टोल पर कैश बंद, गैस, फ्लाइट और गाड़ियां महंगी होंगी.