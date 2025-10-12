Predicted IPL Retention: IPL 2026 के लिए सामने आए नए चेहरे, इन खिलाड़ियों की होगी तब्दीली

Predicted IPL Retention: IPL 2026 के लिए सामने आए नए चेहरे, इन खिलाड़ियों की होगी तब्दीली
IPL 2025 Replacement Players: IPL 2025 में चोटिल खिलाड़ियों की जगह आए 8 नए चेहरों ने शानदार प्रदर्शन कर टीमों को नई उम्मीद दी. अब ये खिलाड़ी 2026 की नीलामी से पहले रिटेन किए जाने के मज़बूत दावेदार बन गए हैं.
मिच ओवेन (PBKS) - ग्लेन मैक्सवेल की जगह
ग्लेन मैक्सवेल की चोट के बाद पंजाब किंग्स ने मिच ओवेन को टीम में शामिल किया. उन्होंने भले ही सिर्फ एक मैच खेला और शून्य पर आउट हुए, लेकिन BBL जैसे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन को देखते हुए, PBKS उन्हें रिटेन करने पर विचार कर सकती है.
शार्दुल ठाकुर (LSG) - मोहसिन खान की जगह
लखनऊ सुपर जायंट्स ने चोटिल मोहसिन खान की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में लिया. 2 करोड़ की बेस प्राइस पर आए शार्दुल ने 10 मैचों में 13 विकेट लिए. उनके ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए, LSG उन्हें 2026 के लिए रिटेन कर सकती है.
आयुष म्हात्रे (CSK) - रुतुराज गायकवाड़ की जगह
चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 में चोटिल रुतुराज गायकवाड़ की जगह 17 वर्षीय आयुष म्हात्रे को टीम में शामिल किया. टीम का प्रदर्शन भले ही खराब रहा, लेकिन म्हात्रे ने 7 मैचों में 240 रन बनाकर सबका ध्यान खींचा. उनका स्ट्राइक रेट 188.97 और औसत 34.28 रहा. शानदार प्रदर्शन के बाद, उन्हें 2026 सीज़न के लिए रिटेन किए जाने की संभावना है.
मयंक अग्रवाल (RCB) - देवदत्त पडिक्कल की जगह
देवदत्त पडिक्कल के चोटिल होने के बाद RCB ने अनुभवी मयंक अग्रवाल को जोड़ा. उन्होंने 4 मैचों में 95 रन बनाए. भले ही उनका योगदान सीमित रहा, लेकिन टीम के खिताब जीतने में उनका अनुभव काम आया. RCB उन्हें 2026 के लिए रिटेन कर सकती है.
उर्विल पटेल (CSK) - वंश बेदी की जगह
वंश बेदी के चोटिल होने पर CSK ने उर्विल पटेल को मौका दिया. उन्होंने सिर्फ़ 3 मैच खेले, लेकिन 212.50 के स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाकर सबको प्रभावित किया. CSK उन्हें 2026 के लिए रिटेन कर सकती है.
कॉर्बिन बॉश (MI) - लिज़ाद विलियम्स की जगह
मुंबई इंडियंस ने चोटिल लिज़ाद विलियम्स की जगह दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को टीम में लिया. बॉश ने 3 मैचों में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया और टीम की प्लेऑफ तक पहुंच में मदद की. उनकी उपयोगिता को देखते हुए, MI उन्हें रिटेन कर सकती है.
हर्ष दुबे (SRH) – स्मरण रविचंद्रन की जगह
सनराइजर्स हैदराबाद ने चोटिल स्मरण रविचंद्रन की जगह Vidarbha के ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया. उन्होंने 3 मैचों में 9.80 की इकॉनमी से 5 विकेट लिए. SRH के लिए उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा और वह 2026 में रिटेन हो सकते हैं.
डेवाल्ड ब्रेविस (CSK) - गुरजपनीत सिंह की जगह
दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को CSK ने चोटिल गुरजपनीत सिंह की जगह शामिल किया. उन्होंने 6 मैचों में 225 रन बनाए, औसत 37.50 और स्ट्राइक रेट 180 रहा. ब्रेविस ने मिडल-ऑर्डर में उपयोगी पारियां खेलीं और 2026 में रिटेन होना लगभग तय है.