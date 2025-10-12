Predicted IPL Retention: IPL 2026 के लिए सामने आए नए चेहरे, इन खिलाड़ियों की होगी तब्दीली

आयुष म्हात्रे (CSK) - रुतुराज गायकवाड़ की जगह

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 में चोटिल रुतुराज गायकवाड़ की जगह 17 वर्षीय आयुष म्हात्रे को टीम में शामिल किया. टीम का प्रदर्शन भले ही खराब रहा, लेकिन म्हात्रे ने 7 मैचों में 240 रन बनाकर सबका ध्यान खींचा. उनका स्ट्राइक रेट 188.97 और औसत 34.28 रहा. शानदार प्रदर्शन के बाद, उन्हें 2026 सीज़न के लिए रिटेन किए जाने की संभावना है.