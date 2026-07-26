OTT पर इस वीकेंड होगा फुल एंटरटेनमेंट! 24 से 26 जुलाई के बीच रिलीज हुईं ये दमदार फिल्में और वेब सीरीज, यहां जानें पूरी लिस्ट
New OTT Releases July 2026: अगर आप इस वीकेंड कुछ नया देखना चाहते हैं, तो कई नई फिल्में और वेब सीरीज लोकप्रिय OTT प्लेटफ़ॉर्म पर आ गई हैं. इस लिस्ट में रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी, क्राइम थ्रिलर, हॉरर-कॉमेडी, एनीमे और साइंस-फ़िक्शन एडवेंचर शामिल हैं, जो हर तरह के दर्शकों के लिए अलग-अलग तरह का कंटेंट पेश करते हैं. आइए, 24 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच रिलीज होने वाली नई OTT फिल्मों और सीरीज पर एक नजर डालते हैं.
Musafir Cafe (Netflix)
विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना की यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म तीन अजनबियों की कहानी है जिनकी जिंदगी भोपाल और मसूरी में अचानक हुई मुलाकातों से आपस में जुड़ जाती है.
Adarsh Baal Vidyalaya (Prime Video)
के के मेनन एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का रोल निभाते हैं जो एक संघर्ष कर रहे स्कूल को बदलने के लिए अनोखे तरीके अपनाते हैं और साथ ही विदेश में काम करने का अपना सपना भी पूरा करने की कोशिश करते हैं.
72 Hours (Netflix)
केविन हार्ट की यह कॉमेडी फिल्म एक एग्जीक्यूटिव के बारे में है जो गलती से बैचलर पार्टी ट्रिप में शामिल हो जाता है जिससे कई मजेदार और उथल-पुथल वाली स्थितियां पैदा होती हैं.
Con City
अचानक आने वाले ट्विस्ट से भरपूर, यह क्राइम-कॉमेडी फिल्म कुछ किरदारों के ग्रुप पर आधारित है जिनके प्लान पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं और भारी अफरा-तफरी मच जाती है.
Pallichattambi
हॉरर, क्राइम और कॉमेडी का मिश्रण वाली यह मलयालम एंटरटेनर फिल्म सस्पेंस और ह्यूमर का एक अनोखा मेल पेश करती है.
Stuart Fails to Save the Universe (JioHotstar)
'द बिग बैंग थ्योरी' का एक स्पिन-ऑफ जिसमें कॉमिक बुक स्टोर का मालिक स्टुअर्ट गलती से मल्टीवर्स में एक संकट पैदा कर देता है और उसे असलियत को बचाना होता है.
BLEACH: Thousand-Year Blood War Season 4 (JioHotstar)
इस पॉपुलर एनीमे का आखिरी सीजन सोल किंग पैलेस में इचिगो कुरोसाकी की जबरदस्त लड़ाई को आगे बढ़ाता है.