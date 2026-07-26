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OTT पर इस वीकेंड होगा फुल एंटरटेनमेंट! 24 से 26 जुलाई के बीच रिलीज हुईं ये दमदार फिल्में और वेब सीरीज, यहां जानें पूरी लिस्ट

New OTT Releases July 2026: अगर आप इस वीकेंड कुछ नया देखना चाहते हैं, तो कई नई फिल्में और वेब सीरीज लोकप्रिय OTT प्लेटफ़ॉर्म पर आ गई हैं. इस लिस्ट में रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी, क्राइम थ्रिलर, हॉरर-कॉमेडी, एनीमे और साइंस-फ़िक्शन एडवेंचर शामिल हैं, जो हर तरह के दर्शकों के लिए अलग-अलग तरह का कंटेंट पेश करते हैं. आइए, 24 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच रिलीज होने वाली नई OTT फिल्मों और सीरीज पर एक नजर डालते हैं.


By: Anshika thakur | Published: July 26, 2026 5:04:43 PM IST

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