OTT पर इस वीकेंड होगा फुल एंटरटेनमेंट! 24 से 26 जुलाई के बीच रिलीज हुईं ये दमदार फिल्में और वेब सीरीज, यहां जानें पूरी लिस्ट

New OTT Releases July 2026: अगर आप इस वीकेंड कुछ नया देखना चाहते हैं, तो कई नई फिल्में और वेब सीरीज लोकप्रिय OTT प्लेटफ़ॉर्म पर आ गई हैं. इस लिस्ट में रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी, क्राइम थ्रिलर, हॉरर-कॉमेडी, एनीमे और साइंस-फ़िक्शन एडवेंचर शामिल हैं, जो हर तरह के दर्शकों के लिए अलग-अलग तरह का कंटेंट पेश करते हैं. आइए, 24 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच रिलीज होने वाली नई OTT फिल्मों और सीरीज पर एक नजर डालते हैं.