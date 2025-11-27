कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नौकरी छोड़ने के बाद 48 घंटे में मिलेगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यहां 10 प्वाइंट में जानिए HR के नए नियम

New Labour Codes and New HR Rules: केंद्र सरकार ने हाल ही में नए श्रम कानूनों (New Labour Codes) में एक बड़ा और बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इस दौरान ‘फुल एंड फाइनल सेटलमेंट’ के नियमों में बदलाव देखने को मिल रहा है. अब कर्मचारी चाहे तो नौकरी छोड़ी हो या उसे कंपनी द्वारा निकाला गया हो, उसका पूरा बकाया भुगतान सिर्फ दो दिनों के अंदर ही अनिवार्य करना होगा.

इसके अलावा नए लेबर कोड के लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के ‘फुल एंड फाइनल (FnF)’ सेटलमेंट के इंतजार की टेंशन अब पूरी से खत्म हो जाएगी. इस नए नियम के तहत कंपनियों के लिए अपनी HR प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी में और भी तेज़ी लानी होगी.