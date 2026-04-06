New Labour Code: क्या सच में 1 साल नौकरी करने पर मिलेगी ग्रेच्युटी, जानें किन लोगों के लिए है ये नियम?

New Labour Code: देशभर के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में बदलाव की खबरों ने काफी भ्रम पैदा कर दिया है. 21 नवंबर 2025 से लागू नए लेबर कोड के बाद ये चर्चा तेज है कि क्या अब केवल एक साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी. आइए, साफ और सही जानकारी समझते हैं.