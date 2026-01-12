  • Home>
Kia Seltos vs Tata Sierra: जानिए कौन है असली बाजीगर!

नई किआ सेल्टोस की कीमतें अनाउंस कर दी गई हैं और ये टाटा सिएरा समेत इसके कई राइवल्स से कम हैं. आइए देखते हैं कि ये दोनों SUV कई मामलों में एक-दूसरे से कितनी अलग हैं.


By: Anshika thakur | Published: January 12, 2026 12:40:40 PM IST

Kia Seltos vs Tata Sierra - Photo Gallery
1/7

Pricing Strategy:

नई Kia Seltos की कीमत ₹10.99 लाख से ₹19.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

Tata Sierra की शुरुआती कीमत थोड़ी ज़्यादा ₹11.49 लाख है और यह ₹21.29 लाख तक जाती है जिससे यह आम तौर पर ज़्यादा महंगी है.

2/7

Dimensions & Space:

Seltos 4,460 mm लंबी है और इसका व्हीलबेस 2,690 mm है जिससे इसमें काफी जगह मिलती है

Sierra ज़्यादा ऊंची और चौड़ी है जिसका व्हीलबेस 2,730 mm है जिससे इसमें बड़ा केबिन और सड़क पर ज़्यादा दमदार मौजूदगी हो सकती है.

3/7

Feature Highlights – Kia Seltos:

इसमें लेवल 2+ ADAS (28 फंक्शन), इंटीग्रेटेड डुअल स्क्रीन, 8-स्पीकर बोस ऑडियो, वेंटिलेटेड सीटें, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और हेड-अप डिस्प्ले जैसी टेक्नोलॉजी हैं.

इसमें AI वॉयस कमांड, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम इंटीरियर सुविधाएं भी शामिल हैं.

4/7

Feature Highlights – Tata Sierra:

ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर + इंफोटेनमेंट + पैसेंजर), 73 फीचर्स के साथ iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 12 JBL स्पीकर और सबवूफर के साथ डॉल्बी 5.1 ऑडियो, पावर्ड टेलगेट और BreatheIQ एयर प्यूरीफायर.

इसमें लेवल 2+ ADAS (22 फंक्शन) और अलग-अलग ड्राइविंग स्थितियों के लिए टेरेन मोड शामिल हैं.

5/7

Engine & Powertrain Choices:

Seltos में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं 1.5 L NA पेट्रोल (115 hp), 1.5 L टर्बो पेट्रोल (160 hp), और 1.5 L डीजल (116 hp), जिसमें MT, iVT, DCT, या AT ट्रांसमिशन विकल्प हैं.

Sierra में भी इसी तरह का 1.5L तीन-इंजन लाइनअप है, लेकिन पावर/टॉर्क के आंकड़े थोड़े अलग हैं (उदाहरण के लिए, डीजल 280 Nm पर ज़्यादा टॉर्क देता है).

6/7

Transmission Variety:

दोनों कारों में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते है, लेकिन Tata Sierra के टॉप-स्पेक डीजल मैनुअल और ऑटोमैटिक विकल्पों की कीमत Seltos के बराबर वेरिएंट से ज़्यादा है.

7/7

Target Appeal:

किआ सेल्टोस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली, वैल्यू-फॉर-मनी, फीचर-रिच मिड-साइज़ SUV के तौर पर पेश किया गया है.

टाटा सिएरा ज़्यादा प्रीमियम कम्फर्ट, एक स्पेशियस केबिन और बेहतर ऑडियो/एंटरटेनमेंट अनुभव पर फोकस करती है जिसकी कीमत अक्सर ज़्यादा होती है.

