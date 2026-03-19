Income Tax Rules 2026: मिडिल क्लास को झटका या राहत? नए इनकम टैक्स नियमों की पूरी कहानी यहां समझें

New Income Tax Rules 2026: भारत में टैक्स सिस्टम को अधिक सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने जा रही है, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. यह नया कानून सैलरी पाने वाले कर्मचारियों, मिडिल क्लास और बिजनेस करने वालों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है.