Venue vs Brezza: कॉम्पैक्ट SUV की जंग, कौन है साइज-इंजन-फीचर्स में आगे?
हुंडई वेन्यू और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा भारत की दो सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV हैं. जहाँ नई 2025 वेन्यू अभी-अभी लॉन्च हुई है, वहीं ब्रेज़ा अपने भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल पावरट्रेन, प्रैक्टिकल फीचर्स और मारुति के भरोसेमंद सेल्स और सर्विस नेटवर्क के साथ एक मज़बूत दावेदार बनी हुई है.
Dimensions & Size
नई हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेज़ा दोनों की लंबाई लगभग एक जैसी है (3,995 mm) लेकिन वेन्यू ज़्यादा चौड़ी है और उसका व्हीलबेस लंबा है, जबकि ब्रेज़ा थोड़ी ज़्यादा ऊंची है.
Engine Options
वेन्यू में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल, और 1.5L डीज़ल साथ ही कई ट्रांसमिशन ऑप्शन भी हैं. इसके उलट, ब्रेज़ा में सिर्फ़ एक 1.5L पेट्रोल इंजन है जिसमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है और एक ऑप्शनल CNG वेरिएंट भी है.
Performance & Fuel Efficiency
ब्रेज़ा का 1.5L पेट्रोल इंजन लगभग 101 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क देता है और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है खासकर माइल्ड-हाइब्रिड और CNG ऑप्शन के साथ. वेन्यू के टर्बो और डीज़ल ऑप्शन पूरी लाइनअप में पावर और टॉर्क के ज़्यादा वेरिएशन देते हैं.
Interior Features – Venue
वेन्यू में डुअल 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर वेंट और रिक्लाइनिंग रियर सीटों के साथ एक प्रीमियम केबिन है.
Interior Features – Brezza
ब्रेज़ा के इंटीरियर में 9-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (ऊंचे ट्रिम्स में), वायरलेस चार्जिंग, पीछे फास्ट USB पोर्ट, कूल्ड ग्लवबॉक्स और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स हैं.
Variants & Color Choices
वेन्यू नए वेरिएंट लाइनअप (HX2 से HX10) में आती है जिसमें छह मोनोटोन और दो डुअल-टोन कलर ऑप्शन हैं. ब्रेज़ा ट्रेडिशनल ट्रिम्स (LXi से ZXi+) में सात मोनोटोन और तीन डुअल-टोन कलर में उपलब्ध है.
Price Comparison
नई हुंडई वेन्यू की अनुमानित शुरुआती कीमत आमतौर पर मारुति ब्रेज़ा की ऑन-रोड कीमतों से थोड़ी कम है, जो इसे कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एक प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाती है.