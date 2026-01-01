Venue vs Brezza: कॉम्पैक्ट SUV की जंग, कौन है साइज-इंजन-फीचर्स में आगे?

हुंडई वेन्यू और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा भारत की दो सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV हैं. जहाँ नई 2025 वेन्यू अभी-अभी लॉन्च हुई है, वहीं ब्रेज़ा अपने भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल पावरट्रेन, प्रैक्टिकल फीचर्स और मारुति के भरोसेमंद सेल्स और सर्विस नेटवर्क के साथ एक मज़बूत दावेदार बनी हुई है.