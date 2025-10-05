Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी की दस्तक, 2025 में कप्तान और उपकप्तान बने युवा सितारे!
Changes in Captainship: 2024 से 2025 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट में कप्तान और उपकप्तान पूरी तरह बदल दिए गए हैं. अब शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और ऋषभ पंत जैसे युवा खिलाड़ी टीम की नई लीडरशिप का चेहरा बन गए हैं. आइए एक नज़र कप्तानों और उपकप्तानों की तबदीली पर डालते हैं.
बदल गए कप्तानों के चेहरे
पिछले साल तक रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ी भारत के तीनों फॉर्मेट में कप्तान और उपकप्तान की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन 2025 में पूरी तस्वीर बदल गई है. टेस्ट, वनडे और टी20, हर फॉर्मेट में अब नए चेहरे टीम की कमान संभाल रहे हैं.
2024 में रोहित-हार्दिक का राज
2024 में टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे और उपकप्तान जसप्रीत बुमराह थे. वनडे टीम में भी रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या उपकप्तान थे. टी20 टीम में भी कप्तानी रोहित शर्मा के पास थी जबकि उपकप्तानी हार्दिक पांड्या के पास थी.
2025 में आया नया नेतृत्व
लेकिन 2025 में सब कुछ बदल गया. टेस्ट टीम की कमान शुभमन गिल के हाथ में आ गई और उपकप्तान ऋषभ पंत बनाए गए. वनडे टीम में भी शुभमन गिल ने कप्तानी संभाली, वहीं श्रेयस अय्यर को उपकप्तान नियुक्त किया गया.
टी20 में सूर्यकुमार की कमान
टी20 टीम में कप्तानी सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई जबकि उपकप्तान शुभमन गिल बनाए गए. इस तरह, 2025 में तीनों फॉर्मेट में कप्तान और उपकप्तान दोनों के नाम पूरी तरह बदल गए.
नई कप्तानी, नई दिशा
भारतीय क्रिकेट बोर्ड स्प्लिट कप्तानी की नीति से हटकर एक नए युग की तैयारी कर रहा है. शुभमन गिल को 2026 के बाद सभी फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाने की संभावना है, जो टीम के लिए एक स्थिर नेतृत्व का संकेत है.
छह नेतृत्व पदों पर बड़ा बदलाव
इस तरह, 2024 से 2025 तक भारत के छह प्रमुख नेतृत्व पदों में बदलाव हुए, जो टीम इंडिया के नए दौर की शुरुआत का प्रतीक हैं.