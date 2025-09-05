  • Home>
  Werewolves से लेकर Survival गेम्स तक, हर एपिसोड देगा रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस!

Werewolves से लेकर Survival गेम्स तक, हर एपिसोड देगा रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस!

 
इस वीकेंड पर आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें  एक बार देखने के बाद आप बार-बार देखना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं इस सितंबर में कौन-कौन सी मूवीज और वेब सीरीज हैं जो जल्द ही नेटफ्लिक्स पर टेलिकास्ट होने वाली हैं।
By: Komal Kumari Last Updated: September 5, 2025 09:42:46 IST
The Fragrant Flower Blooms with Dignity
1/7

The Fragrant Flower Blooms with Dignity

ये एक एनीमे है जो नेटफ्लिक्स पर सितंबर में आने वाली है। ये एक जापानी ड्रामा है जो एक नॉवेल पर आधारित है और ये स्टोरी रिंटारो त्सुमुगी पर आधारित है। यह एक रोमांटिक और साथ ही कॉमेडी जॉनर की मूवी है।

The Wrong Paris
2/7

The Wrong Paris

दा रौंग पेरिस मूवी एक औरत के ऊपर आधारित है जो गलती से पेरिस के डेटिंग शो में पार्ट ले लेती है। इसमें आपको मसाले के साथ-साथ काफी सारा रोमांस और कॉमेडी देखने को मिलेगी। इसे आप अपने किसी लव्ड वन के साथ देख सकते हैं। ये 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है।

Wolf King Season 2
3/7

Wolf King Season 2

ये एक फैंटेसी और एडवेंचर एनीमेटेड मूवी है जो 11 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर टेलीकास्ट होने वाली है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें ड्रू फेरन की जर्नी के बारे में बताया गया है। इस मूवी का एक-एक सीन काफी बेहतरीन है, जिसे देखने के बाद आप इसकी स्टोरी हर किसी को बताएंगे।

Inspector Zende
4/7

Inspector Zende

इंस्पेक्टर ज़ेंडे एक इंडियन मूवी है जिसमें मनोज बाजपेयी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये मूवी एक रियल पुलिस इंस्पेक्टर पर आधारित कहानी है। इसमें आपको कॉमेडी के साथ-साथ थ्रिल भी देखने को मिलेगा ।

Interview with Vampire – Season 2
5/7

Interview with Vampire – Season 2

इंटरव्यू विद वैम्पाइर का पहला पार्ट पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है और सेकंड पार्ट 30 सितंबर को आ जाएगी। ये एक हॉरर मूवी है जिसमें वैम्पायर की लाइफ के बारे में बताया जाता है। इसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ कर देख सकते हैं।

Alice in Borderland Season 3
6/7

Alice in Borderland Season 3

ये एक कोरियन सीरीज है जिसका दो पार्ट पहले ही नेटफ्लिक्स पर आ चुका है और अब इसका तीसरा पार्ट जल्द ही 25 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाला है। इस शो में आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आपके शरीर में गूजबंप्स ले आएंगे।

Disclaimer
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Werewolves से लेकर Survival गेम्स तक, हर एपिसोड देगा रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस! - Photo Gallery

