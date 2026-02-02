ना भारत, ना ऑस्ट्रेलिया! T20I में 300+ रन ठोकने वाली 3 टीमें, लिस्ट में पड़ोसी देश भी शामिल

इंग्लैंड (England)

नेपाल और जिम्बाब्वे के अलावा इंग्लैंड ने भी यह कारनामा किया है. पिछले सितंबर में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ 304 रनों का विशाल रन बनाया था. फिल साल्ट ने 60 गेंदों में 141 रनों की शानदार पारी खेली है. जोस बटलर ने भी 30 गेंदों 83 रनों की तूफानी पारी खेली है. यह मैच पहला मौका था जब दो बड़ी क्रिकेट टीमों (फुल मेंबर्स) के बीच T20 मैच की एक पारी में 300 से ज़्यादा रन बने है.